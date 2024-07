Francozinja razred zase v olimpijskem krosu, Žakelj 30.

Francoska gorska kolesarska Pauline Ferrand Prevot je upravičila vlogo glavne favoritinje v olimpijskem krosu in suvereno osvojila zlato medaljo. Drugo mesto s skoraj tremi minutami zaostanka je zasedla Američanka Haley Batten, bron pa je pripadel Švedinji Jenny Rissveds. Tanja Žakelj je zasedla 30. mesto.

Dvaintridesetletna Francozinja je navdušila 13.000 gledalcev na hribu Colline d'Elancourt, kjer so morale tekmovalke opraviti sedem krogov po 4,4 kilometre. Ferrand Prevot je imela že po polovici preizkušnje več kot minuto prednosti pred najbližjo zasledovalko.

Za Francozinjo je bil to četrti nastop na olimpijskih igrah in prva medalja. Hkrati je bila to njena zadnja tekma v gorskem kolesarstvu, saj se bo, kot je napovedala že pred igrami, vrnila v cestno tekmovanje.

Tanja Žakelj je četrtič nastopila na olimpijskih igrah, njena vožnja pa je bila skladna s pričakovanji. Pred odhodom v Pariz je 35-letnica iz Idrije povedala, da se zaveda realnosti in preteklih izidov. V cilj ni prišla, saj so jo tekmovalke prehitele dva kroga pred ciljem.