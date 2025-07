Tima Kevina Ravnjaka priprli zaradi razgrajanja v kranjskem hotelu

Nekdanji deskar na snegu Tim Kevin Ravnjak je bil prejšnji četrtek na kranjskem sodišču obsojen na pogojno kazen petih mesecev zapora, potem ko je priznal, da je na Instagramu objavil fotografijo mednožja nekdanje žene. Na sojenju je sicer zanikal obtožbi, da je bil do nje psihično in fizično nasilen ter da je zanemarjal in surovo ravnal z njuno hčerko.

V četrtek zvečer po razsodbi pa se je zgodil nov incident. Kranjska policijska uprava je poročala, da so policiste nekaj po 20. uri obvestili o 28-letnem moškem, po navedbah Žurnala in Slovenskih novic je bil to Tim Kevin Ravnjak, ki se je v enem od kranjskih hotelov nedostojno vedel do osebja in gostov. Umiril se ni niti po prihodu policistov, zato so mu odredili 12-urno pridržanje in je zdaj v prekrškovnem postopku.