Slovenski deskar se po letu zakona ločuje: žena mu ne pusti videti hčerke

"Že dober mesec spim na kavču. Z Nino sva šla narazen. Najbolj pa mi je hudo, ker mi že dobre tri tedne ne pusti videti Mie. Dobro ve, kako rad imam svojo hčer, kako bi zanjo naredil vse. Težko se mi je tudi sprijazniti s tem, da sem spet pristal v 'naročju' staršev, tako da sem malo pri mami, malo pri očetu," je 25-letnik, ki je moral zaradi poškodb predčasno končati obetavno športno kariero, pred kratkim povedal za revijo Suzy.

Dodal je, da ve, da si bo po tem šoku oziroma "tragediji" kmalu opomogel: "V zadnjem obdobju sem poskušal živeti tudi sam, a se je izkazalo, da sem preveč čustveno uničen. Navsezadnje sem le človek, ki potrebuje malo topline, včasih pa tudi pomoči."

Ponovno združena

Pred nekaj dnevi pa je Ravnjak očitno ponovno videl svojo hčerko Mio, saj je na svojem profilu na Instagramu objavil njuno skupno fotografijo in zapisal "Reunited" oziroma "Ponovno združena".

Poročila sta se na rajskih Maldivih

Nina in Tim Kevin sta se sicer poročila maja leta 2021 na rajskih Maldivih. Takrat sta razkrila tudi, da pričakujeta otroka. "Poročila sem se z ljubeznijo svojega življenja, svojo sorodno dušo in najboljšim prijateljem, očetom najinega otroka in najbolj čudovitim človekom, kar sem jih spoznala. Vznemirjena sem, da bom s tabo raziskovala svet in preživela življenje," je na svojem profilu na Instagramu takrat zapisala Nina.

Par se je nekaj mesecev kasneje razveselil hčerke Mie, ki pa je pred kratkim praznovala prvi rojstni dan. Družina si je dom ustvarila na Gorenjskem.

Nina je sicer sestra znane slovenske plavalke Anje Klinar, ki pa je svojo športno kariero že zaključila.