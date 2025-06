Olimpijski prvak Toby Roberts je prekinil prikrivanje svojega resničnega počutja

Olimpijski prvak Toby Robert je v letošnji sezoni nastopil le na treh tekmah svetovnega pokala. Dvakrat je osvojil 15. mesto, prejšnji konec tedna v Pragi pa pristal še pet mest nižje, kar je zagotovo precej manj od tega, kar je pričakoval on, predvsem pa javnost, pred vstopom v novo sezono. Sam je v obsežnem zapisu na Instagramu priznal, da se trenutno ne počuti tako, kot bi se moral v koži olimpijskega prvaka.

Sindrom vsiljivca

"Nikoli si ne bi mislil, da je karkoli težjega kot plezanje v težavnosti v olimpijskem finalu, ampak psihično so se me nedavne tekme dotaknile drugače," je začel svoje razmišljanje, ki ga je želel deliti z javnostjo.

"Ko po čustveno nabitih dogodkih težko predelam rezultate, je sindrom vsiljivca edini izraz, s katerim lahko opišem to stanje. Kako mi je sploh uspelo? Se je to res zgodilo? Čeprav osvajam 20. mesta po tekmi, še vedno poziram za fotografije in podpisujem avtograme – in se sprašujem: kakšen vzor je to? Ne gre za to, da ne bi cenil podpore – res jo – a vse skupaj me je povsem preplavilo, tako navzven kot v glavi," je priznal mladi plezalec, ki ne beži od rezultatskih apetitov. Dejstvo je, da so rezultati to sezono precej nižji od pričakovanj. Na uvodni balvanski tekmi v Keqiaou na Kitajskem je končal na 15. mestu. 15. je bil tudi na tekmi v težavnosti v Wujiangu prav tako na Kitajskem, v Pragi prejšnji konec tedna pa je bil njegov rezultat še skromnejši, 20. mesto.

Foto: Guliverimage

Po osvojenem cilju brez načrta

"Ko sem osvojil olimpijsko zlato, sem bil star 19 let in nisem imel načrta za leto, ko jih bom dopolnil 20. Pozimi so bili treningi vedno namenjeni temu, kako globoko lahko grem, kako daleč lahko pritisnem, s popolno osredotočenostjo in brez motenj na poti do cilja. Potem pa sem cilj dosegel in moje življenje se je spremenilo," je priznal Britanec.

"Pritisk in pričakovanja pred to sezono so bili ogromni. Vedno sem najbolje nastopal pod pritiskom, ampak tokrat je bilo drugače – težje. Nisem vedel, kako se spopasti s tem. Boril sem se po psihični plati, počutil sem se osamljeno in izolirano … a od zunaj tega nihče ni opazil. Da, imam izjemno podporno okolje – in za podporo staršev sem neskončno hvaležen – a zares se odpreti, pokazati ranljivost? Tega nisem znal. Kako naj bi jaz imel težave in to psihične? A počasi stvari dobivajo smisel," ugotavlja Roberts.

Foto: Guliverimage

Defenzivno plezanje ni bistvo plezanja

"Letos plezam defenzivno – pod težo pritiskov in pričakovanj – in to ni bistvo plezanja. To nisem jaz. Letos so mi rekli, da je načrt spet vzljubiti tekmovanja, kar se mi je zdelo neumno, saj sem jih vedno imel rad, ampak zdaj razumem: plezati ne da bi imel karkoli za izgubiti in z vsem za pridobiti."

Priznal je, da je tudi v preteklosti na tekmah že doživljal razočaranja, a da je zdaj zaradi naziva olimpijski prvak vse skupaj še težje kot prej. "Biti olimpijski prvak je nekaj neverjetnega. A nisem najprej osvojil olimpijskih iger in nato vzljubil plezanja – zmagal sem, ker sem ga ljubil že prej," se zaveda.

S srcem že pri naslednjih olimpijskih igrah

Zapisal je še, da bo letos storil vse, kar mora, da odstrani vse motilce in se spet osredotoči na tisto, kar zares šteje – na naslednji cilj. "Ni moja naloga, da izbiram medalje ali slog plezanja. Moja naloga je, da odgovorim na izziv. Moje srce je že v Los Angelesu (kjer bodo leta 2028 naslednje olimpijske igre, op. p.). Imam tri leta časa. Nisem pa vedel, da se je delo že začelo – in da je bilo do zdaj bolj mentalno kot fizično. Čaka me še ogromno dela – a sem že na poti – in nekako točno tam, kjer moram biti."

Do takrat bo skušal uživati v vsem, kar se dogaja sproti. "Želim tekmovati brez pričakovanj – učim se tega novega pogleda. Rad imam tekmovanja – in spet želim uživati na tekmah in se jih lotevati v slogu, da lahko le pridobim in nimam ničesar izgubiti. Dal bom vse od sebe, začne pa se že v Bernu," je napovedal olimpijski prvak.

Slovenska zasedba v Bernu



Na tekmi v Bernu v Švici ta konec tedna bo nastopilo šest slovenskih plezalk in plezalcev, so sporočili s Planinske zveze Slovenije. V ženski konkurenci bomo spremljali Jennifer Buckley (PK Scena), Lucijo Tarkuš (AK Impol Slovenska Bistrica) Julijo Kruder (ŠPO PD Celje Matica) in Lino Funo (ŠPK Plus), ki bo prvič nastopila na tekmi svetovnega pokala. V moški konkurenci pa bosta preboj v finale in še kaj več lovila Anže Peharc (PK FA) in Timotej Romšak (PK Scena). Plezalke bodo s kvalifikacijami začele v petek, 13. junija, ob 9. uri, ob 15.30 pa bo na sporedu še moški del kvalifikacij. V soboto ob 10. uri sledi ženski polfinale, ob 17. uri pa finale za osem najboljših deklet. V nedeljo bosta na sporedu še moški polfinale ob 10. uri in finale ob 17. uri.

Janja Garnbret se vrača na tekme konec junija

Janja Garnbret, ki si je skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom sezono načrtovala drugače, z manj tekmovanj in več skalnega plezanja, se v tekmovalno areno vrača konec junija, ko bo v Innsbrucku (25. do 29. junij) nastopila na tekmi v balvanih in težavnosti. Oboževalci bodo zanjo lahko navijali še v Kopru (5. in 6. september) ter na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji (od 21. do 28. septembra), družili pa se bodo lahko na dobrodelnem 24-urnem plezalnem maratonu, ki ga Korošica organizira 22. in 23. avgusta. Vsa sredstva, zbrana od prodaje vstopnic, bodo namenjena projektu Botrstvo v športu.

