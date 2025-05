Lindsey Vonn je v intervjuju za CNN Sports dejala, da je dokazala sebi in predvsem vsem tistim, ki so dvomili, da si je zaslužila vrnitev v karavano svetovnega pokala, potem ko je zasedla svoje prve stopničke po upokojitvi in vnovični vrnitvi beli cirkus. Marca je na finalu svetovnega pokala osvojila drugo mesto v superveleslalomu in postala najstarejša alpska smučarka, ki se je uvrstila na zmagovalni oder na tekmi svetovnega pokala.

Vonn se je od smučanja umaknila po svetovnem prvenstvu februarja 2019 z bronom v smuku, a je lani oznanila, da se bo vrnila v šport, potem ko je aprila lani opravila uspešno delno rekonstrukcijo kolena. "Spet sem dobila priložnost in upam, da naslednje leto dobim priložnost nastopiti na olimpijskih igrah." Po vrnitvi na tekmovanja je tehtala devet kilogramov manj v primerjavi s prejšnjo tekmovalno težo. Priznala je tudi, da ni bila "niti približno tako močna, kot je bila prej" in da se je morala ukvarjati z novo opremo, serviserji in trenerji. "Izzivi, s katerimi sem se soočala, so bili na trenutke videti nepremostljivi, ampak težko je količinsko opredeliti, kako pomembna je bila vrnitev na stopničke za trdnost mojega prepričanja, da sem imela prav."

Lindsey Vonn Foto: Guliverimage "Mislim, da so stopničke spremenile vse," je pojasnila za CNN. "Veliko ljudi je mislilo, da se ne bom nikoli vrnila in da ne bom nikoli več uspešna. Mislim, da sem dokazala sebi in njim, da si še vedno zaslužim biti tukaj, ne glede na to, da bom na naslednjih olimpijskih igrah stara 41 let," je dodala. "Te stopničke so bile nekaj najtežjega, kar sem dosegla, kar jokala sem po tekmi, ker je bilo tako čustveno in mi je tako veliko pomenilo. Pravzaprav bom to drugo mesto v Sun Valleyju postavila poleg olimpijske medalje, ker mi toliko pomeni," je še poudarila.

"Še nikoli nisem imela toliko različnih spremenljivk v eni sezoni. Čutila sem, da je bil vsak konec tedna pred mano postavljen nov izziv. Včasih sem se počutila, kot da sem povsem potolčena, in težko je bilo najti motivacijo, a sem to počela, ker obožujem smučanje," je pomisleke opisala Vonn. Sprva je Vonn trdila, da ne smuča, da bi "komu karkoli dokazala", a se je to spremenilo, ko je med sezono slišala "toliko negativnih glasov vrstnic in vrstnikov".

"To me je res prizadelo in na koncu sem vedela, da lahko to naredim zase, a to sem želela tudi dokazati vsaki 40-letni ženski, za katero veš, da nas ne opredeljujejo naša leta, temveč naša sposobnost in naša delovna etika. Delala sem, kolikor sem mogla, da bi se vrnila tja, kjer sem že bila. Čutila sem, da moram to storiti, da ženskam dokažem, da zmoremo. Obožujem ta šport. Od takrat, ko sem bila stara sedem let in sem začela dirkati, je bilo to vedno tisto, kar se mi je zdelo najbolj živo."

Foto: Guliverimage "Veliko žensk in deklet se boji poskusiti zaradi strahu pred neuspehom, jaz pa sem že milijonkrat padla in sem se vedno znova dvignila, zato se ne bojim neuspeha," je dejala Vonn. "Ali je moja starost dejavnik? Ja. Ali so moje poškodbe dejavnik? Da, ampak ... moraš delati, kar imaš rad, in če mi spodleti, naj bo temu tako, a vedno sem verjela vase in to me je pripeljalo tako daleč."

To poglavje svoje kariere bi rada sklenila na zimskih igrah. "Stvari moram nadaljevati in če mi bo uspelo, bi bil to vznemirljiv in odličen način, da nekako sklenem zanko v svoji karieri - mislim, da gre za drugo poglavje moje kariere. Ampak res se trudim, da ne razmišljam tako daleč naprej."