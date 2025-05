Los Angeles za OI 2028 uvaja zračni taksi

Archerjevi letalniki Midnight eVTOL lahko prevažajo do štiri potnike, prireditelji pa bodo z njimi v bližino tekmovališč in bivališč prevažali VIP goste, pa tudi športnike in športne delavce. Pomembno vlogo bodo lahko odigrali tudi kot podpora prvi pomoči in varnostnim službam ter v primeru potrebe z letališčem.

"Želimo spremeniti način, na kakršnega se ljudje gibljejo po Los Angelesu. In želimo si, da bo naša zapuščina nova oblika prevoza v ZDA," je dejal izvršni direktor podjetja Adam Goldstein. "Boljšega termina kot so olimpijske igre Los Angeles 2028 za to ni," je še dodal, vedoč, da bo preko malih ekranov tekmovanje spremljalo več milijard ljudi.

V Los Angelesu med igrami pričakujejo kar 15 milijonov gostov. "Naša vizija je, da temeljito redefiniramo izkušnjo na olimpijskih in paraolimpijskih igrah. To partnerstvo pa je neverjetna priložnost za prikaz nečesa še nevidenega in predstavlja vse to, kar Los Angeles nudi na svetovni sceni," pa je sodelovanje pokomentiral predsednik organizacijskega komiteja Casey Wasserman.

Los Angeles je olimpijske igre gostil že leta 1932 in 1984, prvič pa se bodo pridružili še paraolimpijci. Izvedbo bodo v Kaliforniji pokrili z zasebnimi sredstvi.

