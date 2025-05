Vojni duh Vladimirja Putina ustavlja njegove lastne olimpijske junake. Mednarodna drsalna zveza (ISU) je zavrnila večino izmed 25 olimpijskih kandidatov, ki so jih Rusi predlagali za zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini februarja prihodnje leto.

"Na olimpijskih igrah lahko sodelujejo le tisti, ki nikoli niso odkrito podprli invazije na Ukrajino in nimajo nobene povezave z ruskimi vojaškimi ali varnostnimi silami," je ISU zapisala v pojasnilu presenetljivo pozitivne novice.

Umetnostno drsanje je prvi zimski šport, ki Rusom omogoča, da na olimpijskih igrah tekmujejo kot tako imenovani nevtralni športniki. Dejstvo, da so bili upi večine ruskih športnikov uničeni, ker podpirajo Putinovo vojno, postavlja nov standard za olimpijske športe.

Dovoljenje za nastop na zadnjem kvalifikacijskem tekmovanju za olimpijske igre so dobili le Adelia Petrosian in Alina Gorbačova v ženski ter Petr Gumennik in Vladislav Dikidži v moški konkurenci. Noben par ni dobil dovoljenja. Na vprašanje, ali to dokončno pomeni, da na olimpijskih igrah ne bo nobenega nevtralnega para ali plesnega para iz Rusije, se je ISU sklicevala na dokument, v katerem je navedeno, da je Ruska zveza predložila vsaj eno parsko ekipo in plesni par v pregled ter da nekateri športniki "niso opravili posebnega postopka preverjanja".

Ruska drsalna zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da se je dolgo in močno trudila ugotoviti, zakaj njeni pari in plesni drsalci niso bili odobreni, in dodala, da razlogi niso jasni, ISU pa ni dolžna podati pojasnila.

ISU je sicer sporočila, da bodo drsalci, ki jih predlagajo ruski in beloruski uradniki, odobreni le, če "niso javno podpirali in javno ne podpirajo invazije na Ukrajino ter niso povezani z ruskimi/beloruskimi vojaškimi ali varnostnimi agencijami".