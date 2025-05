Šest športnikov s pogodbami za OI 2026, navdušeni, da bodo tako blizu

Do začetka zimskih olimpijskih iger, ki bodo v Italiji, je manj kot devet mesecev. Slovenija se bo na igre podala s številčno ekipo in smelimi načrti. Na igrah z uradnima središčema v Milanu in Cortini d'Ampezzo bo nastopilo od 45 do 50 športnikov. Nekateri izmed njih so z Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) že podpisali pogodbe.

OKS je v Ljubljani pripravil predstavitev športnega in vsebinskega dela aktivnosti, ki potekajo ob pripravah na zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. Na predstavitvi v prostorih Triglav Laba sta predsednik OKS Franjo Bobinac in predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar podpisala prvih šest pogodb s športniki kandidati za nastop na olimpijskih igrah, med njimi tudi kandidati za olimpijska odličja. Pogodbe so podpisali srebrni veleslalomist iz Pekinga Žan Kranjec, njegov soimenjak iz Tržiča Žan Košir in Jakov Fak, oba nosilca olimpijskih kolajn, Košir v deskanju na snegu, Fak v biatlonu.

Foto: Aleš Fevžer

Tako Košir kot Fak na najverjetneje zadnjih igrah v njunih karierah napovedujeta boj za zlato kolajno in olimpijsko slavo. Pogodbo so podpisali tudi tekmovalka v smučarskih skokih Nika Vodan, ki ima iz Pekinga zlato v mešani ekipni tekmi ter bron s posamične skakalne preizkušnje, nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik in smučarska tekačica Anja Mandeljc.

"Podpis pogodb s športniki, ki so kandidati za nastop na prihajajočih OI, ni zgolj formalnost - je izraz zaupanja, odgovornosti in skupnega cilja. OI so vrhunec štiriletnega cikla, ki ga že nestrpno pričakujemo. Še posebej zaradi bližine prizorišč, ki jih odlično poznajo tako naši športniki kot navijači, kar daje tem igram prav posebno noto in dodaten naboj," je dejal Smrekar. Končni seznam slovenske odprave za igre v Italiji bo znan do konca januarja 2026.

Pri OKS stavijo na uradni slogan slovenske odprave, ki se bo čez osem mesecev in 24 dni podala v Italijo: "Imamo to! Ponosno za Slovenijo." S tem sloganom vstopajo "v obdobje priprav, navijanja in skupnih olimpijskih sanj".

"Športniki bodo ponosno nastopili za Slovenijo in bodo za podporo izjemno hvaležni, saj so igre v karieri vsakega športnika izjemen dogodek. V samostojni Sloveniji so naši športniki doslej osvojili 24 medalj na ZOI in verjamem, da bomo tudi naslednje leto imeli močno reprezentanco," je ob predstavitvi dejavnosti pred igrami povedal Bobinac. "Slovenska hiša v Cortini bo platforma, kjer bomo svetu pokazali, kako izjemni smo Slovenci - tako v športu kot v kulturi, turizmu in gospodarstvu."

Foto: Aleš Fevžer

Slovenija kot športna nacija vedno zelo visoko kotira med narodi na lestvicah po številu olimpijskih medalj na prebivalca. Smrekar ne dvomi, da se bo ta tradicija nadaljevala tudi na igrah v Italiji. "Dosežki športnikov so odlična popotnica in jamstvo, da bodo še naprej trdo in dobro delali, zato se nadejam, da bomo Slovenci izjemno konkurenčni tudi na igrah prihodnje leto. Bližina Slovenije, veliko slovenskih navijačev bo še dodatna spodbuda za vrhunske rezultate, veselimo se in pilimo formo do zadnjega dneva."

Žana Kranjca, ki je v Pekingu osvojil veleslalomsko srebro, navdušuje, da bodo po dolgem času igre bližje doma. "V preteklih letih so igre šle vedno bolj na vzhod, od kar se udeležujem OI bomo prvič tako blizu Slovenije, več navijačev pomeni več navijanja in še boljše vzdušje v cilju. To me veseli in bo predstavljalo dodaten motiv, ko bo tudi več mojih bližnjih prišlo gledat tekmo."