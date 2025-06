Znane so ekipe ter strokovno vodstvo reprezentanc, ki bodo v sezoni 2025/26 nastopali na tekmah svetovnega in evropskega pokala. Barve Slovenije bo branilo 16 alpskih smučark in smučarjev. Panoga za alpsko smučanje bo v olimpijsko sezono z vrhuncema na igrah v Cortini za ženske in Bormiu za moške vstopila s prevetrenim štabom.