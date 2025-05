Slovenska alpska smučarka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec bo v olimpijsko sezono vstopila z novo trenersko ekipo, so sporočili iz njene ekipe. Vlogo glavnega trenerja prevzema Denis Šteharnik, strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami v svetovnem pokalu. V vlogi pomočnika trenerja se mu bo pridružil Boštjan Kline, ki po koncu kariere prvič stopa v trenerske vode. Za pripravo smuči Ilke Štuhec bo skrbel Avstrijec Benjamin Moser, za kondicijsko pripravo in fizioterapijo pa Tina Kobale.

Ilka Štuhec, ki se je odločila kariero nadaljevati tudi v olimpijski sezoni, je z novo trenersko zasedbo prvih nekaj dni preživela na snegu na avstrijskem ledeniku Mölltal, kamor se namerava do konca maja še vrniti. Priprave na novo sezono se bodo začele v prihodnjih tednih, prvi poudarek pa bo na kondicijski pripravi, ki bo temelj za nadaljnje delo na snegu.

"Z novo ekipo čutim svežo energijo in motivacijo. Tako z Denisom kot Boštjanom se poznamo že dolgo, oba sta pripravljena trdo delati. Mislim, da vsak prinaša svoj del strokovnosti, Denis bolj v tehnični smeri, Boštjan pa kot nekdanji smukač in nekdo z ogromno tekmovalnimi izkušnjami. Verjamem, da se bomo dobro znašli, saj si želim v sezono vstopiti dobro pripravljena, motivirana in si zaupati. Cilj je jasen – biti najboljša takrat, ko bo najbolj štelo," pravi Ilka Štuhec, dvakratna svetovna prvakinja v smuku in lastnica dveh malih kristalnih globusov.

Denis Šteharnik Foto: Aleš Fevžer

"Ilka je športnica z izjemnim karakterjem in dokazano zmagovalno miselnostjo. Moja naloga bo, da skupaj ustvarimo okolje, v katerem bo lahko znova pokazala svoje najboljše smučanje. Spomladansko obdobje želim izkoristiti za spoznavanje, da dobim vse potrebne informacije in na podlagi teh pripravim najbolj optimalen načrt priprav. Veselim se sodelovanja in izzivov, ki jih prinaša olimpijska sezona," je ob tem dejal Denis Šteharnik, ki je pred tem opravljal vlogo glavnega trenerja Neje Dvornik.

"Po koncu tekmovalne kariere sem iskal trenersko priložnost. Z Ilko sem kot tekmovalec delil marsikateri trenutek na najvišji ravni. Zdaj jo bom prvič spremljal s povsem druge perspektive – kot del njene ekipe. Verjamem v njeno kakovost in potencial ter v ekipo, ki je ob njej. Verjamem, da bomo ustvarili okolje za samozavestno in hitro smučanje," pa ob novi vlogi poudarja Boštjan Kline.

Foto: Guliverimage

Izkušena Štajerka se je po koncu letošnje sezone odločila, da še ni prišel čas za slovo in da bo del svetovnega pokala tudi v olimpijski sezoni. V novo obdobje bo tako nekdanja dvakratna svetovna prvakinja vstopila v prenovljeni ekipi, potem ko je po po koncu lanske sezone končala sodelovanje s trenerjem Alešem Gorzo.

"Ko nekatere stvari ne gredo v smeri, ki si jo želiš, oz. od ljudi ne dobiš tistega, kar si pričakoval, ni povratka. Vem, da ima na koncu vsak svoje življenje in način, kako deluje, a sama v to, kar delam, vlagam sto odstotkov in še mnogo več. Zato enostavno ne morem sprejeti tega, da nekdo na drugi strani ne naredi enako. Normalno je, da se z določenimi ljudmi ujameš bolj, spet z drugimi manj, znotraj sezone pa potem niti nimaš časa razmišljati še o dodatnih rešitvah," je pred kratkim v intervjuju za Sportal o razlogih za slovo spregovorila Štajerka.

