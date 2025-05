"Novo poglavje se ustvarja ... Moje izkušnje, moja pot, moji ljudje in moj šport so me naredili osebo, kakršna sem danes ... Več kmalu," je najuspešnejša slovenska alpska smučarka Tina Maze zapisala na družbenem omrežju in pripela fotografijo o svoji smučarski akademiji.

42-letna Črnjanka več o projektu, ki bo skrbel za mlade upe belega cirkusa, še ni razkrila.

Bogata kariera

Maze je v bogati karieri osvojila številna odličja in globuse. Na olimpijskih igrah je dvakrat postala olimpijska prvakinja (v Sočiju) in se okitila še z dvema srebroma. S svetovnih prvenstev se je vrnila s štirimi zlatimi in petimi srebrnimi odličji.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V svetovnem pokalu je 81-krat stala na zmagovalnem odru, od tega 26-krat na najvišji stopnici. V sezoni 2012/13 je osvojila veliki kristalni globus in dva mala globusa.