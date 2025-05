"Eno poglavje se zapira in začenja se novo. Vse svoje otroštvo in tudi odraslo življenje sem posvetil temu, da bi postal najboljši slalomist na svetu. Zdaj je čas, da počnem nekaj drugega. Za vedno bom hvaležen za vsa prijateljstva in spomine, ki jih bom nosil s seboj vse življenje. Še posebej vsem sodelavcem na moji poti, vsak od vas je edinstven in je imel svojo vlogo pri uresničitvi mojih sanj, da postanem svetovni prvak v slalomu," je Sebastian Foss-Solevag na družbenem omrežju začel zapis o tem, da končuje kariero.

33-letnik se je ob tem zahvalil tudi vsem, ki so mu, predvsem v mladih letih, stali ob strani, pa družini in svoji boljši polovici Elin, ki je bila potrpežljiva in mu pomagala v najtežjih čustvenih trenutkih: "Zdaj se lahko končno sprostiva in preživiva več časa skupaj."

Takole se je veselil ene od dveh slalomskih zmag svetovnega pokala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Iz Cortine z dvema naslovoma svetovnega prvaka

Foss-Solevag je največji uspeh dosegel na svetovnem prvenstvu leta 2021, ko se je iz Cortine d’Ampezzo vrnil z dvema zlatima odličjema. Postal je svetovni slalomski prvak, na najvišjo stopničko pa stopil še z rojaki na ekipni tekmi.

Tudi na olimpijskih igrah je osvajal kolajne, leta 2022 je bil v Pekingu bronast v slalomu, štiri leta prej se je v Pjongčangu veselil ekipnega brona.

V 11 sezonah svetovnega pokala je petkrat stal na stopničkah, vselej v slalomu, od tega je dvakrat zmagal.