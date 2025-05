Na več kot polovici vseh tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v prejšnji sezoni so zmagali športniki, stari 30 let ali več, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis). Na ženski strani so 29 od 34 tekem svetovnega pokala osvojile smučarke, ki so dopolnile 30 let. To je več kot 85 odstotkov.

Med izkušenejšimi tekmovalkami je 32-letna Švedinja Sara Hector, ki potrjujejo pravilo iz slovenskega rekla "bolj star, bolj nor".

"Iz leta v leto postajam boljša in boljša, tako da je to res zabavno," je dejala Hector ob koncu sezone, v kateri s petim mestom ni dosegla le najboljšega rezultata v skupnem seštevku za veliki kristalni globus, ampak je tudi dvakrat zmagala in dosegla svojo najboljšo slalomsko uvrstitev v karieri.

Pravilo potrjuje tudi najboljša Italijanka Federica Brignone, ki bo julija stara 35 let. Po koncu svetovnega pokala se je sicer hudo poškodovala.

V minuli sezoni je postala najstarejša zmagovalka svetovnega pokala v smuku, superveleslalomu in veleslalomu, pri tem pa je postala zmagovalka v skupnem seštevku, smuku in veleslalomu. Italijanka je prav tako povečala svoj rekord kot najuspešnejša smučarka svetovnega pokala v Italiji, kar je še toliko bolj navdihujoče, ker je 22 od njenih 37 zmag v svetovnem pokalu dosegla, odkar je dopolnila 30 let.

Tik za njo se je v skupnem seštevku uvrstila 34-letna Lara Gut-Behrami, ki je v minuli sezoni svetovnega pokala zmagala na treh tekmah.

Lara Gut-Behrami Foto: Guliverimage

"Od enega najstarejših in najbolj izkušenih trenerjev sem dobila res dober namig, rekel je, da je 'potrpežljivost pot do uspeha'," je dodala Hector.

"Letos, ko sem prestajala težke čase, sem to napisala na svoja vrata, da se spomnim. V težkih trenutkih je res pomembno najti lekcijo, namesto da sami sebi kopljemo jamo in izgubimo samozavest. Včasih želite rezultate takoj zdaj in enostavno se vam zdi, da se starate in ste pod stresom, ker ne dosežete želenih rezultatov," je za spletno stran fis.com dejala Hector.

Kristoffersen: Najboljši smučarji so najboljši smučarji

Ne štejejo le izkušnje. Henrik Kristoffersen, ki bo julija dopolnil 31 let, je po 13 letih v karavani neomajen, da so "najboljši smučarji najboljši smučarji".

Norveški as, ki je bil pred kratkim že četrtič okronan za prvaka seštevka svetovnega pokala v slalomu, je prepričan v svoj prav. "Prvo je, da moraš trenirati več kot vsi ostali in bolje kot vsi drugi. In drugo, ne poskušaj biti 'kul', ko smučaš, poskušaj delati prave stvari," je dejal Norvežan. "To, kar vsi najboljši športniki delajo bolje kot drugi, v vseh športih, je osnova."

Kristoffersen je eden od petih smučarjev, starejših od 30 let, ki so dosegli več kot 20 odstotkov zmag. Drugi v skupnem seštevku in drugi na lestvici veleslaloma verjame, da ima vsak uspeh svojo ceno.

Kristoffersen je eden od petih smučarjev, starejših od 30 let, ki so dosegli več kot 20 odstotkov zmag. Foto: Reuters

"Moraš biti nor," je dejal. "Vsi smo si različni. Nekaterim je lažje, drugim težje. Ne morem govoriti v imenu vseh, a sovražim tekmovalne dneve, če sem iskren. Tako je naporno, ker se moram ukvarjati v svoji glavi z vsem. Delati dobro eno sezono, dve sezoni, tri, štiri, pet ... je ena stvar, boriti se za stopničke in zmage v obdobju 10, 11 let, to zahteva svoj davek."

Švicar Thomas Tummler je del turneje celo dlje kot Kristoffersen in 35-letniku je njegov relativno pozen razcvet prinesel vedno večji nasmeh. Lani decembra je zmagal na svoji prvi tekmi svetovnega pokala.

"Zagotovo se zdaj bolj zabavam kot pred nekaj leti ... imam 35 let, a še vedno gledam na olimpijske igre v naslednji sezoni in tudi na globus v veleslalomu. To so velike sanje, a nikoli ne nehajte sanjati," je povedal Tumler.

Eden redkih starejših tekmecev Tumlerja se strinja, da nasmeh pomaga bolj kot namrščeni obraz. "Ko sem bil mlad, sem bil bolj jezen nase. Ko nisem smučal dobro, sem se vsak dan zelo trudil. Zdaj je malo bolj umirjeno, uporabiš tisti fokus, ki ga potrebuješ," je dejal 36-letni Dominik Paris. Italijanski as je v minuli sezoni dosegel dve zmagi, 23. in 24. v svetovnem pokalu.

Toda za smučarja, ki bo februarja skušal postati najstarejši olimpijski prvak v smuku na svoji domači progi v Bormiu, ne more biti vse samo hihitanje. "Še vedno sem jezen, ko ne smučam dobro. Zaradi tega je vse še toliko bolj zabavno."

