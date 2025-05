Alpske smučarke v Kranjski Gori 3. in 4. januarja

Mednarodna smučarska in deskarska zveza Fis je na spletni strani objavila začasen koledar sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kot običajno, sta na seznamu dve postaji v Sloveniji. Alpske smučarke bodo v Kranjski Gori takoj po praznovanju novega leta, 3. in 4. januarja, pokal Vitranc za moške pa bo na sporedu 7. in 8. marca.

Ženske in moški začenjajo sezono s 37 tekmami (20 v tehničnih in 17 v hitrih disciplinah) z veleslalomoma v Söldnu 25. in 26. oktobra. Po novembrskih uvodnih slalomih, tako moška kot ženska tekma bosta v Leviju na Finskem, 15. in 16. novembra, se karavana vrača v dolino Ötztal, kjer bosta ženski in moški slalom v Gurglu (21., 22. november).

Ženske bodo pred prelomom leta dirkale na Semmeringu (28., 29. december).

Za moške je še vedno vrzel pred silvestrovim, ker bo Bormio februarja že prizorišče olimpijskih iger 2026. Januarske klasike v Kitzbühelu (superveleslalom/23., smuk/24., slalom/25.) in nočni dvojček z veleslalom in slalomom v Schladmingu (27., 28.) ostajajo fiksne postaje moškega koledarju, ženske bodo januarja v hitrih disciplinah tekmovale v Zauchenseeju (10./11.) in na nočnem slalomu v Flachauu (13.).

Bodo pa ženske tokrat ostale brez hitrih preizkušenj v Lake Louisu. Uvod v sezono hitrih disciplin bo za ženske decembra s smukom (12./13.) in superveleslalomom v St. Moritzu v Švici, nato sledi nočni slalom v Courchevelu (16.) in smuk in superveleslalom v Val d'Iseru (20., 21.).

Mount Tremblant v Kanadi bo pred tem gostil ženska veleslaloma (6./7.), namesto Killingtona bosta ženski tekmi v veleslalomu in slalomu v ZDA v Copper Mountainu 29. in 30. novembra.

Pokal Vitranc za moške bo na sporedu 7. in 8. marca. Foto: Aleš Fevžer

Na tem prizorišču v Koloradu bosta 27. in 28. novembra tudi moški tekmi, superveleslalom in veleslalom. Moška decembrska ameriška turneja se bo nadaljevala z Beaver Creekom s smukom, superveleslalom in veleslalomom.

Na moškem sporedu ostajajo decembrske klasike v Val d'Iseru, Val Gardeni in Alta Badii ter januarske postaje v Madonni di Campiglio, Adelbodnu in Wengnu.

Sezona se bo končala konec marca v Lillehammerju. Program bo uradno potrjen sredi junija na kongresu krovne zveze.

Na koledar se je vrnil češki Špindlerov Mlyn z ženskima tekmama v veleslalomu in slalomu 24. in 25. januarja ter Slovencem bližnji Trbiž z ženskima tekmama v smuku in superveleslalomu 17. in 18. januarja.

Zimske olimpijske igre bodo od 6. do 22. februarja z ženskimi tekmami v Cortini d'Ampezzo in moškimi v Bormiu.

