Pred tedni je ogromno prahu dvignila novico, da bi 18-letna smučarka Lara Colturi rada zapustilo albansko reprezentanco in svojo kariero nadaljevala pod zastavo Italije. Smučarka, ki je v letošnji sezoni trikrat stala na stopničkah, naj bi takrat že zaprosila za italijansko državljanstvo, a je zdaj jasno, da z novo sezono ne bo sprememb in bo še naprej nastopala pod albansko zastavo.

18-letna smučarka, ki se je rodila v Torinu, je leta 2022 zapustila vrste italijanske reprezentance z željo, da bo pod zastavo Albanije pri svojem delu bolj svobodna. Po letošnji sezoni, ki je bila za 18-letnico izjemno uspešna, pa so v javnost prišla namigovanja, da bi se rada Colturi vrnila v italijansko smučanje, ob tem naj bi tudi uradno zaprosila za prestop, v albanski zvezi pa naj nad tem ne bi bili najbolj zadovoljni.

A zdaj je jasno, da sprememb ne bo. Albanska smučarska zveza je v sredo sporočila, da bo Colutri e naprej nastopala za Albanijo.

"Lara bo svojo pot nadaljevala z Albansko smučarsko zvezo," sta v izjavi, ki jo je poslalo vodstvo, sporočila Colturijeva starša, Daniela Ceccarelli in Alessandro Colturi. "Naša prednostna naloga in prednostna naloga zveze je, da Lari zagotovimo najboljše možne pogoje za njen razvoj. Ta razvoj ostaja tesno povezan z družino in njihovo ekipo," pa so sporočili iz albanske zveze, kjer zagotavljajo, da bodo storili vse potrebno za njen nadaljnji razvoj. Njena mama in trenerka Daniela Ceccarelli, nekdanja olimpijska prvakinja v superveleslalomu (2002), je od leta 2022 sicer tudi glavna trenerka albanske reprezentance.

18-letnica se sicer na trenutno dogajanje še ni odzvala, trenutno pa naj bi prednost dajala zaključnim izpitom v šoli, ob tem pa se že pripravlja na novo sezono.

Colturi je letošnjo sezono končala kot osma najboljša smučarka svetovnega pokala, zbrala je 655 točk, v veleslalomskem seštevku je bila peta. Trikrat je stala na stopničkah. Novembra v Gurglu je bila druga na slalomu, prav tako je bila druga na veleslalomu v Kranjski Gori, v Areju pa je bila v veleslalomu tretja.

