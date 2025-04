Ta konec tedna bi moral francoski Val d'Isere gostiti Red Bull Alpine Park, tekmovanje, ki združuje elemente slaloma in prostega sloga, a je odpovedano, saj je prišlo do tragedije.

Komaj 17-letna francoska alpska smučarka Margot Simond se je na progi smrtno ponesrečila. Kot poroča skiracing.com, se je nesreča zgodila zgodaj popoldne med treningom. Najstnici, sicer francoski slalomski prvakinji do 18 let, je hitro po padcu pomagal zdravnik, a so bili poskusi oživljanja neuspešni.

Ob smrti mlade športnice, ki je predstavljala prihodnost francoskega alpskega smučanja, so se z zapisom odzvali tudi pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis).

"Izrekamo iskreno sožalje Margotini družini in ljubljenim ter jim ponujamo vso podporo v tem neverjetno težkem času. Naše misli so s Francosko smučarsko zvezo, Smučarskim komitejem Savoie, klubom des Sports des Saisies in celotno smučarsko skupnostjo, ki jo je izguba Margot globoko prizadela," so med drugim zapisali.

Dogodek, ki je predvideval dirkanje na smučeh, druženje športnikov in navijačev, zabavo ter živo glasbo, so odpovedali, Državno tožilstvo v Albertvillu pa je začelo preiskavo okoliščin nesreče.