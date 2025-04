Sredi tedna je iz francoskega Val d`Isera prišla informacija, da se je na treningu pred posebnim dogodkom Red Bull Alpine Park, ki naj bi združeval tako alpsko smučanje kot prosti slog, smrtno ponesrečila 17-letna smučarka Margot Simond.

Dogodek, pri organizaciji katerega naj bi sodeloval tudi olimpijski prvak Clement Nöel, na njem pa naj bi sodelovala tudi nekatera znana imena belega cirkusa, je odpovedan. Državno tožilstvo v Albertvillu je začelo preiskavo okoliščin nesreče, zdaj pa so v javnost prišle prve podrobnosti nesreče.

Po pisanju L'Équipe, ki se sklicuje na več virov, je Simond z veliko hitrostjo prismučala do dela s skokom ob koncu proge, nato pa z glavo silovito priletela v vhod snežnega tunela, zgrajenega posebej za ta dogodek. Usodna naj bi bila huda poškodba vratne hrbtenice.

Pri Red Bull France za omenjeni medij niso želeli komentirati dogajanja na progi, ki so jo pred dogodkom opisali kot "izjemno ustvarjalno in zahtevno".

Kako je videti tekmovanje Red Bull Alpine Park:

"Tako jaz kot celotna alpska smučarska skupnost smo šokirani in globoko užaloščeni zaradi tragične smrti nadarjene smučarke. Moje misli so z njenimi starši, sestrami in vsemi njenimi bližnjimi," pa je na družbenem omrežju zapisal Nöel.