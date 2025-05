Za 34-letnim Alexisom Pinturaultom je vse prej kot lahko obdobje. Francoz se je namreč preteklo sezono vrnil po strgani križni vezi iz Wengna v začetku leta 2024, po vrnitvi na smuči pa se je leto dni kasneje poškodoval še v Kitzbühlu. Nekdanji zmagovalec skupnega seštevka (2020/21) je utrpel zlom notranjega tibialnega platoja v desnem kolenu, poškodoval si je še meniskus, sezona pa je bila zanj nemudoma končana. Kljub dvema težkima poškodbama pa se je izkušeni Francoz odločil, da njegova kariera še ni končana in da se bo prihodnjo zimo znova vrnil v svetovni pokal, a le v veleslalomu. Ob tem je dodal, da bo prihodnja sezona zanj najverjetneje tudi zadnja.

"Idealno je, da se osredotočim na tisto, kar delam najbolje, kjer sem bil vedno najboljši in kjer bom še vedno med 30 najboljšimi, ko se bo naslednja sezona začela," je o svoji odločitvi že takrat dejal francoski smučar, ki je ob tem še dodal, da je bila zadnja poškodba za odtenek "lažja" kot tista sezono pred tem.

Po tednih rehabilitacije se je 34-letnik zdaj znova podal na smuči in začel priprave na novo poglavje v svoji karieri. Prvi korak je bila vrnitev na smučišča. "Danes sem naredil prve zavoje, ob tem pa sem mislil na Margot Simond in njeno družino," je na Instagramu zapisal trikratni svetovni prvak, ki se je tako spomnil na osemnajstletno rojakinjo, ki je konec aprila umrla med treningom v Val d'Iseru na progi, na kateri so pripravljali promocijski dogodek. Najstnici, sicer francoski slalomski prvakinji do 18 let, je hitro po padcu pomagal zdravnik, a so bili poskusi oživljanja neuspešni.

