Čustveni smučarji ob pomembni spremembi

Aprila in maja alpski smučarji ne počivajo, predvsem se posvečajo testiranju opreme za naslednjo zimo, nekateri pa so se odločili, da bodo od zdaj naprej nastopali na drugih smučeh. V teh dneh so to objavili Joan Verdu, Raphael Haaser in Linus Strasser, ki je odločitev oznanil s precej čustveno objavo na družbenih omrežjih.