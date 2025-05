Smučarska zveza Slovenije je nocoj na slovesnosti na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani počastila uspehe in dosežke tekmovalk in tekmovalcev, ki tekmujejo pod njenim okriljem, v minuli znova zelo uspešni zimski sezoni. Tradicionalna prireditev z naslovom Večer šampionov je potekala v znamenju napovedi predolimpijske sezone.

Sezona 2024/25 je bila za Smučarsko zvezo Slovenije znova izjemno uspešna, je že uvodoma spomnil predsednik Enzo Smrekar, za katerim je že 12 let vodenja zveze.

Za panogami pod okriljem slovenske smučarske organizacije je zgodovinska sezona - 50 uvrstitev na stopničke, 25 zmag, pet medalj s svetovnih prvenstev, velik kristalni globus, mali kristalni globus, dva rekorda, je izpostavil Smrekar.

"Smučarska zveza Slovenije ostaja najuspešnejša športna zveza v državi, za nami je sezona rekordov in presežkov," je dejal Smrekar. Predsednik nacionalne smučarske organizacije je spomnil, da za športnimi uspehi stoji moštvo, močna ekipa strokovnjakov in trenerjev, ki ne le, da delajo v športu, ampak za šport živijo.

Nika in Domen Prevc prva lastnika bankovcev

V znamenju rekordnih dosežkov je tudi poteza pokrovitelja SZS Nove ljubljanske banke, ki je izdala spominska zbirateljska bankovca, da bi se poklonila posebnima dosežkoma. Prva lastnika bankovcev sta Nika in Domen Prevc.

V nadaljevanju slovesnosti so podelili tradicionalne nagrade, kipce bloškega smučarja, tega so prejeli vsi nosilci uvrstitev na zmagovalni oder v minuli zimi na tekmah najvišje ravni.

Prva lastnika bankovcev sta Nika in Domen Prevc. Foto: Grega Valančič

Predolimpijska sezona 2024/25 je slovenskim ljubiteljem in ljubiteljicam zimskih športov prinesla obilo razlogov za veselje, športniki in športnice so razveseljevali v vseh disciplinah, ki delujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, piko na i pa so postavili smučarski skakalci in skakalke na svetovnem prvenstvu v Trondheimu ter sestra in brat Nika in Domen Prevc, ki sta postavila nova svetovna rekorda v smučarskih poletih - 236 in 254,5 metra.

Osrednja junakinja zimskih svetovnih pokalov 2024/25 je Nika Prevc, ki je kot tretja skakalka v zgodovini ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih drugič zaporedoma osvojila veliki kristalni globus - tokrat na veličasten način, s številnimi rekordi. Naslednje leto bodo skakalke letele na najlepši letalnici v Planici, je z zadovoljstvom ob prejemu kipca napovedala Nika Prevc.

Sezono je v Lahtiju sklenila z rekordno prednostjo pred konkurenco, njen števec zmag v eni sezoni se je ustavil pri 15, od 7. februarja 2025 naprej ni poznala poraza, dobila je kar deset zaporednih tekem, vmes še dve na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, kjer se je veselila še srebrnega odličja na mešani ekipni tekmi skupaj z Emo Klinec, Anžetom Laniškom in Domnom Prevcem.

Skakalci so navdušili z novim naslovom ekipnih prvakov. Foto: Guliverimage

Kipci bloškega smučarja vsem najboljšim slovenskim zimskim športnikom minulo zimo

Skakalci so v polnem sijaju zablesteli na svetovnem prvenstvu, kjer je Domen Prevc postal dvakratni svetovni prvak, varovanci Roberta Hrgote so ponovili dosežka iz Planice na posamični in ekipni preizkušnji, kjer so se z zlatom okitili še Anže Lanišek, Timi Zajc in Lovro Kos.

Kos, Zajc, Prevc in Lanišek so kipec bloškega smučarja prejeli tudi kot moška ekipa v smučarskih skokih. Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek pa kot mešana ekipa v smučarskih skokih.

Na prireditvi je SZS podelila kipce bloškega smučarja vsem najboljšim slovenskim zimskim športnikom minulo zimo. Ob smučarskih skakalcih so svoje kipce prevzeli tudi alpski smučarji Andreja Slokar, Miha Hrobat in Žan Kranjec, biatlonca Anamarija Lampič in Jakov Fak ter deskarja na snegu Tim Mastnak in Žan Košir.