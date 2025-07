Župani ustanavljajo stranko: "Namen ni vrnitev v parlament, ne želimo biti dvoživke"

Skupina prepoznavnih županov, ki so bili pred tem v igri za povezovanje med Levico in stranko Vesna, namerava avgusta pred začetkom predvolilne politične jeseni ustanoviti stranko lokalnih interesov z imenom Skupnost, poroča Delo. Za ustanovitev politične stranke potrebujejo dvesto podpisov in vse kaže, da so tik pred tem, da jih naberejo dovolj.