Han z župani o načrtih ministrstva na področjih športa in turizma

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na današnjem srečanju županom predstavil letošnje aktivnosti in načrte ministrstva na področjih športa in turizma. Razpravljali so tudi o predlogu prenovljenega zakona o gostinstvu, ki naslavlja kratkoročno oddajanje nepremičnin. Han računa, da bo vlada predlog potrdila sredi meseca.

Izkušnje po besedah ministra Matjaža Hana kažejo, da je sodelovanje z občinami na področju športa zelo dobro. "V zadnjih letih smo skupaj ustvarili za okrog 200 milijonov investicij," je po današnjem srečanju z župani v Ljubljani dejal Han.

Na področju športa bodo letos objavili razpis za lokalno športno infrastrukturo, prav tako si lahko med drugim obetajo razpise, prek katerih sofinancirajo mehke zgodbe oz. programe. "Županom smo pojasnili, kako naj se občine pripravijo in kaj bosta sofinancirala država in Olimpijski komite Slovenije," je dodal.

Županom predstavil predlog novega zakona o gostinstvu

Današnje srečanje so, kot je dodal minister, izkoristili tudi, da so županom predstavili predlog novega zakona o gostinstvu, kjer bodo imele lokalne skupnosti oz. župani veliko vlogo pri odločanju o tem, kaj se bo pripravljalo na področju razvoja turizma, tudi glede razpisov. "Interakcija med ministrstvom in župani je zelo zelo pomembna, pozdravljajo pa jo tudi župani," je poudaril.

Predlog novega zakona o gostinstvu med drugim novo opredeljuje kratkoročno oddajanje nepremičnin. "Tu imajo občine različne izzive. Na prste dveh rok lahko naštejemo tiste, ki so res turistične – od Kranjske Gore, Bleda prek Ljubljane do Kopra in Pirana. Za te je zakon zelo pomemben, saj imajo veliko stanovanj, ki jih ljudje oddajajo v kratkoročen najem, to pa vpliva tudi na cene stanovanj za nakup. To je lahko velik problem," je poudaril.

Predlog zakona je po njegovih besedah zelo zahteven. "Mi nekatere stvari urejamo, Slovenija pa si želi statusa quo. Računamo, da bomo v sredini marca, med 13. in 20. marcem, ta zakon sprejeli na vladi," je sklenil Han.