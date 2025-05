Zagreb bo glede na neuradne izide nedeljskega prvega kroga lokalnih volitev vodila stranka Zmoremo! z največjo opozicijsko stranko SDP. Župani Zagreba, Splita in Reke bodo znani v drugem krogu, Osijek je že odločen. Vladajoča HDZ bo imela večino v največjem številu županijskih skupščin, SDP pa je v nedeljo doživela zgodovinski poraz na Reki.

Aktualni zagrebški župan Tomislav Tomašević iz levo-zelene stranke Zmoremo! je v nedeljo po vseh preštetih glasovih prejel 47,5 odstotka podpore in se bo 1. junija pomeril z neodvisno kandidatko Marijo Selak Raspudić, ki se je v drugi krog uvrstila s slabimi 16 odstotki glasov.

Tomašević se je v nedeljo zahvalil volivcem, da so koaliciji Zmoremo! in SDP zagotovili tudi stabilno večino v mestni skupščini.

Foto: Hina/STA

V Splitu v boj v drugem krogu aktualni župan in kandidat vladajoče HDZ

V Splitu se bosta v drugi krog uvrstila aktualni župan Ivica Puljak iz sredinske stranke Center, ki je v prvem krogu prejel dobrih 35 odstotkov glasov, in kandidat vladajoče HDZ Tomislav Šuta, ki je dobil približno 30-odstotno podporo, kažejo rezultati, ki jih je v nedeljo na uradni spletni strani objavila državna volilna komisija. Podobno je pri glasovih za mestni svet.

V Osijeku drugi mandat Radiću

V Osijeku je drugi županski mandat z več kot 70-odstotno podporo že v prvem krogu osvojil Ivan Radić iz vladajoče HDZ. Absolutno večino bo HDZ imela tudi v mestnem svetu.

Na Reki po 30 letih župan ne bo prihajal iz SDP

Na Reki zmagovalec še ni odločen, zagotovo pa ne bo prihajal iz SDP, ki v tem mestu vlada že več kot 30 let. Daleč največ glasov, in sicer 41 odstotkov, je v prvem krogu dobila neodvisna kandidatka Iva Rinčić. V drugem krogu se bo soočila z aktualnim županom Markom Filipovićem, ki je zapustil SDP, potem ko je stranka za kandidatko namesto njega izbrala njegovo namestnico Sandro Krpan.

SDP je z izgubo Reke doživela velik poraz in poskrbela za največje presenečenje na volitvah. Enako je s Siskom, kjer je njihova kandidatka, aktualna županja Kristina Ikić Baniček, že v prvem krogu izgubila proti Domagoju Orliću, ki prihaja iz HDZ.

Pozornost hrvaške javnosti usmerjena tudi v Pulj in Vukovar

Pozornost hrvaške javnosti je bila v nedeljo usmerjena tudi v nekatera druga mesta, zlasti Pulj in Vukovar.

V Pulju se bosta za županski položaj v drugem krogu potegovala dosedanji župan Filip Zoričić in nekdanji predsednik SDP Peđa Grbin. V Vukovarju, ki ima zaradi domovinske vojne pomembno simbolno vrednost, pa sta se v drugi krog medtem uvrstila kandidat Domovinskega gibanja Domagoj Bilić in Marijan Pavlićek, ki ga podpirajo skrajno desni Hrvaški suverenisti in Domino.

V prvem krogu lokalnih volitev so bili izvoljeni predsedniki v desetih županijah, medtem ko bodo v preostalih 11 županijah znani v drugem krogu, v katerega se uvršča tudi devet aktualnih predsednikov županij, so v nedeljo sporočili iz državne volilne komisije. Večina že izvoljenih predsednikov županij prihaja iz vrst HDZ, ki je na ravni županij slavila tudi po številu osvojenih skupščin.

Premier in predsednik stranke HDZ Andrej Plenković je v nedeljo ocenil, da bo rezultat za stranko najmanj enako dober kot pred štirimi leti. Posebno zadovoljstvo je izrazil nad zmago v Sisku. Volilni izid na Reki je medtem označil za popolno politično katastrofo za SDP.

Prvi krog volitev zaznamovala nizka volilna udeležba

Po ocenah predsednika SDP Siniše Hajdaša Dončića so prebivalci Reke in Siska, kjer poraza niso pričakovali, očitno želeli spremembe.

Prvi krog lokalnih volitev je zaznamovala nizka volilna udeležba. Po podatkih državne volilne komisije je do 16.30 glasovalo 33,06 odstotka volivcev. Foto: Hina/STA

Prvi krog lokalnih volitev je zaznamovala nizka volilna udeležba. Po podatkih državne volilne komisije je do 16.30 glasovalo 33,06 odstotka volivcev, kar je približno 2,5 odstotne točke manj kot v prvem krogu leta 2021, ko je do iste ure glasovalo 35,54 odstotka volivcev.