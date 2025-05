V nedeljo bodo na Hrvaškem lokalne volitve, kampanja je v polnem teku. Prizadevanja kandidatov, da bi bili izvoljeni, so raznovrstna, opisi dozdajšnjih dosežkov pa so lahko kar bizarni. Tako se je Đuro Anđelković iz HDZ, ki se že šestič poteguje za mesto župana občine Davor v Brodsko-posavski županiji, volivcem v videoposnetku pohvalil: "Brez večjih težav vstopim v katerokoli ministrstvo, ker me vsi poznajo."

V videu je pohvalil tudi svojo občino, ki da je zelo uspešna in se razvija v pravo smer. Poudaril je še, da je bil v Davorju celo Andrej Plenković z vsemi svojimi ministri, ki so defilirali z njim, poroča portal Index.hr.

Župan nadaljuje, da vsi, ki pridejo v Davor, vidijo rezultate dela, da je občina zelo uspešna, da napreduje in da se razvija v pravo smer. Tako ni čudno, dodaja Anđelković, da je človek potem deležen določenih pohval in ugodnosti in da ga povsod lepo sprejmejo.

V posnetku poda še recept za svoj uspeh: "In seveda ne bi mogli ničesar uresničiti brez dokumentacije in vizije – zakaj greste v to smer, zakaj favorizirate določene projekte. To so vse pomembne stvari," našteva izkušeni župan Anđelković, ki je šef Davorja že 20 let.

Potem pa se videoposnetek sredi njegovega govora prekine.

Mu bo s svojim nastopom znova uspelo navdušiti svoje zvesto volilno telo?