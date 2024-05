Plenković in Penava sta dogovor podpisala mesec dni po parlamentarnih volitvah. Po navedbah Hine ob tem nista podala nobene izjave. "Vse boste izvedeli jutri," je na kratko sporočil Plenković.

Na novo se ustanavljata dve ministrstvi

Pred podpisom se je danes konstituirala tudi nova sestava hrvaškega sabora, ki mu bo znova predsedoval Gordan Jandroković iz vrst HDZ. Medtem poteka razprava o zakonu, s katerim bodo določili nazive in število ministrstev.

V tretji vladi pod vodstvom Plenkovića bo ministrstev več kot v prejšnjih dveh, navaja Hina. Odslej jih bo 18, saj se ustanavljata dve novi – ministrstvo za demografijo in priseljevanje ter ministrstvo za trajnostni razvoj, ki je doslej spadalo pod resor za gospodarstvo.

Ministrstvo za gospodarstvo naj bi vodil Ante Šušnjar iz vrst Domovinskega gibanja, ki bo v skladu z željami dobilo tudi položaj na čelu ministrstva za kmetijstvo. Zasedel ga bo Josip Dabro in tako zamenjal dosedanjo kmetijsko ministrico Marijo Vučković iz vrst HDZ, ki bo prevzela vodenje ministrstva za trajnostni razvoj.

HDZ je na aprilskih parlamentarnih volitvah osvojila 61 poslanskih mandatov, DP pa skupaj s partnerji 14. Plenković je prejšnji teden predsedniku Zoranu Milanoviću predal 78 podpisov poslancev, s čimer je dokazal, da uživa zaupanje večine poslancev v 151-članskem saboru.

Podpise je prispevalo 61 poslancev HDZ, 12 od 13 poslancev desnega Domovinskega gibanja (DP), Vesna Vučemilović, ki je prejšnji teden zapustila skrajno desne Hrvaške suvereniste, ter štirje predstavniki narodnih manjšin od osmih.

V sabor so se uvrstili tudi levosredinska koalicija z SDP na čelu z 42 poslanci, konservativni Most in Hrvaški suverenisti z 11 in levo-zeleni Zmoremo! z desetimi. Petodstotni parlamentarni prag so prestopili še Istrski demokratski zbor (IDS) in Neodvisna platforma Sever (NPS) predsednika Medžimurske županije Matije Posavca s po dvema poslanskima mandatoma ter Fokus z enim.