Plenkovićeva HDZ dosegla koalicijski dogovor z Domovinskim gibanjem

Desnosredinska HDZ je na volitvah dobila 61 poslanskih mandatov, DP bo v novem sklicu 151-članskega sabora imel 13 poslancev, manjšine pa skupno osem.

Pogajalski skupini HDZ in DP sta na današnjem sestanku dosegli dogovor o oblikovanju nove parlamentarne večine, pa tudi o sestavi prihodnje vlade, je sporočil tiskovni predstavnik vlade Marko Milić.

Napovedal je, da bodo predlog doseženega dogovora skupaj s porazdelitvijo resorjev prihodnje vlade danes predstavili organom stranke, nato pa bodo javnost seznanili z vsemi podrobnostmi.

Podpora le dela poslancev manjšin

Temu bo po Milićevih besedah sledilo zbiranje poslanskih podpisov, da Plenković prejme mandat za sestavo prihodnje vlade HDZ, DP in partnerjev.

Predstavnik češke in slovaške narodne manjšine Vladimir Bilek je medtem že v torek sporočil, da bo Plenkovića za mandatarja podprl del predstavnikov manjšin. Dodal je, da med njimi ne bo treh predstavnikov osrednje stranke srbske manjšine, Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS). Da SDSS ni del vladajoče koalicije, je bila na pogajanjih s HDZ namreč ena od glavnih zahtev DP.

Bilek je v torek še poudaril, da bodo predstavniki manjšin v saboru kljub temu ostali enotni. Vseh osem jih bo za predsednika sabora podprlo Gordana Jandrokovića, ki je bil predsednik sabora tudi v prejšnjem sklicu sabora.

Poleg HDZ, DP in predstavnikov manjšin so se v sabor med drugim uvrstili še levosredinska SDP z 42 poslanci, konservativni Most z 11 in levo-zeleni Zmoremo! z desetimi. Petodstotni parlamentarni prag so prestopili še Istrski demokratski zbor (IDS) in Neodvisna platforma Sever (NPS) predsednika medžimurske županije Matije Posavca s po dvema poslanskima mandatoma ter Fokus z enim.