Plenković: Imamo večino v hrvaškem saboru. Oblikovali bomo tretjo zaporedno vlado.

"Poraženi počasi začenjajo razumeti, da so poraženi," je danes po seji predsedstva HDZ dejal Plenković. "Imamo več kot 76 poslancev, ki so nas pripravljeni podpreti," je dodal.

Plenković naj bi vlado oblikoval z desnim Domovinskim gibanjem in predstavniki manjšin. Desnosredinska HDZ je na volitvah dobila 61 poslanskih mandatov, desno Domovinsko gibanje (DP) bo v novem sklicu sabora imelo 13 poslanskih mandatov, manjšine pa skupno osem.

Plenković: Dobil sem močno podporo kot prihodnji mandatar

Trije poslanski mandati pripadajo osrednji stranki srbske manjšine, Samostojni demokratski srbski stranki (SDSS), ki je v vladajoči koaliciji najverjetneje ne bo, saj je to eden od glavnih pogojev Domovinskega gibanja za sodelovanje s HDZ.

Plenković je danes pojasnil, da je na sestanku z dosedanjimi koalicijskimi partnerji dobil močno podporo kot prihodnji mandatar za sestavo tretje hrvaške vlade. Na sestanku jih je tudi obvestil o poteku pogajanj z DP in predstavniki manjšin. Pogovori z obojimi se bodo po njegovih besedah nadaljevali v torek.

Plenković danes ni želel pojasniti, ali bo SDSS del vladajoče koalicije, je pa napovedal, da bodo podrobnosti znane po torkovih pogovorih.

Za SDP je medtem dejal, da so močno poraženi in da bo s čela te stranke poslal že njenega tretjega predsednika.

Levosredinska koalicija s SDP na čelu, ki je na volitvah osvojila 42 poslanskih mandatov, si je tako kot HDZ prizadevala zagotoviti večino v saboru, a ji to ni uspelo.

Peđa Grbin: Nismo dosegli dogovora z Domovinskim gibanjem

Predsednik SDP Peđa Grbin je danes v izjavi za medije namreč priznal, da niso dosegli dogovora z Domovinskim gibanjem. Odgovornosti za poraz ni priznal. "Ali je to, da je DP neverodostojen, moj poraz? Ne, ni, to je njihov poraz in nekaj, za kar bodo morali odgovarjati volivcem. Spoznali smo, kakšna je realnost, in vsa nadaljnja pogajanja so odveč, nepotrebna in ni razloga, da bi jih nadaljevali," je izjavil.

Dodal je, da so bile očitno razbite tudi doslej enotne manjšine in da Hrvaško čaka zanimivo politično obdobje, pri čemer zanimivo po njegovih besedah ne pomeni nujno tudi dobro.

Poleg HDZ, SDP, Domovinskega gibanja in osmih predstavnikov manjšin sta se v sabor uvrstila še konservativni Most z 11 poslanci in levo-zeleni Zmoremo! z desetimi. Petodstotni parlamentarni prag so prestopili še Istrski demokratski zbor (IDS) in Neodvisna platforma Sever (NPS) predsednika Medžimurske županije Matije Posavca s po dvema mandatoma ter Fokus z enim mandatom.