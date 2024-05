Hrvaška na nogah: nekdanji pomočnik ministrice, dekan in profesor državo okradli za milijon evrov

Hrvaška policija je po nalogu urada evropskega javnega tožilca (EPPO) danes zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pridržala nekdanjega pomočnika kulturne ministrice ter nekdanjega dekana in profesorja geodetske fakultete v Zagrebu. Državo in EU so po ocenah EPPO oškodovali za več kot milijon evrov.

Med pridržanimi so po pisanju hrvaških medijev Davor Trupković, nekdanji pomočnik hrvaške ministrice za kulturo in medije Nine Obuljen Koržinek, ki je zdaj glavni konservator v upravi za varstvo kulturne dediščine, nekdanji dekan geodetske fakultete Almin Đapo in nekdanji profesor na tej fakulteti Boško Pribičević.

EPPO je danes sporočil, da je zoper vse tri izdal sklep o razširitvi in izvedbi preiskave.

Hrvaška policija je že sredi februarja izvedla preiskavo na ministrstvu

Hrvaška policija je po nalogu EPPO že sredi februarja izvedla preiskavo na ministrstvu za kulturo in medije zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pri tridimenzionalnem snemanju v potresu poškodovane kulturne dediščine v Zagrebu, ki ga je izvedla geodetska fakulteta.

Ministrica za kulturo je takrat zanikala, da bi geodetski fakulteti za to snemanje po potresu plačali preveč in da del niso nadzirali. Poudarila je tudi, da so snemanje plačali s hrvaškimi sredstvi in ne z evropskimi.

Z EPPO so danes sporočili, da je Trupković kot vodja ekipe za pregled zgradb, poškodovanih v potresu, zlorabil svoj položaj. S tedanjim dekanom geodetske fakultete se je dogovoril, da bodo fakulteto vključili v ocenjevanje škode na kulturni dediščini v zameno za denarno nagrado in druga darila.

To je storil, čeprav je vedel, da fakulteta nima dovolj usposobljenega kadra ali opreme za opravljanje teh nalog in da bodo za to najeli zunanje podjetje.

Pomočnik ministrice je brez nadzora potrjeval poročila o opravljenem delu

Podjetje, ki ga je najela fakulteta, sta po navedbah EPPO nadzorovala dekan in profesor. Poleg tega obstaja utemeljen sum, da je fakulteta v dogovoru s pomočnikom ministrice dostavljala poročila po bistveno višji ceni od tržne. Preiskava je tudi pokazala, da je pomočnik ministrice brez ustreznega nadzora potrjeval poročila o opravljenem delu, ki jih je v imenu fakultete predložil dekan.

Ministrstvo za kulturo je na podlagi treh tako potrjenih poročil geodetski fakulteti izplačalo dobrih 2,5 milijona evrov. Okoli osemsto tisoč evrov od tega zneska naj bi prispeval solidarnostni sklad EU, a so ta znesek zaradi neizvedenega ustreznega postopka javnega naročanja preknjižili v breme državnega proračuna Hrvaške.

Preiskava je pokazala, da sta dekan in profesor del tega denarja porabila za lastno premoženjsko korist, ki je znašala najmanj 384 tisoč evrov. Pomočniku ministrice sta kot podkupnino večkrat izročila znesek v višini najmanj 39 tisoč evrov in uro Apple Watch, vredno okoli 370 evrov, so danes še sporočili z EPPO.

Osumljenci so državni proračun Hrvaške po ocenah preiskovalcev oškodovali za več kot milijon evrov. Zaradi slabo opravljenega dela je nastalo tudi za dobrih 31 tisoč evrov dodatnih stroškov. S tem so poleg državnega proračuna Hrvaške oškodovali tudi solidarnostni sklad EU.