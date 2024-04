Zdajšnja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je še vedno glavna favoritka za vodenje Komisije po junijskih evropskih volitvah. A hkrati se v bruseljskih krogih govori tudi o drugih mogočih kandidatih.

Romun in Hrvat na čelu morebitnih kandidatov

Ameriški medij Politico je predstavil nekaj kandidatov in pojasnil, kakšne so njihove možnosti. Med kandidati, ki se omenjajo, Politico največ možnosti daje zdajšnjemu romunskemu predsedniku Klausu Iohannisu in hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću.

Če bi kateri od njiju res postal predsednik Evropske komisije, bi bil to prvi predsednik iz ene od vzhodnih članic EU. To je tudi eden od razlogov, da jim Politico daje več možnosti od morebitnih kandidatov z zahoda EU.

Politico: Plenković stkal številne stike z evropskimi voditelji

Oba, Iohannis in Plenković, veljata za proevropska politika. Iohannis, ki prihaja iz vrst nemške manjšine, bo mandat predsednika Romunije končal decembra letos. Bi pa lahko pri svoji morebitni kandidaturi za šefa Komisije naletel na nasprotovanje nekaterih zahodnih članic, ki jih je ujezil s svojo kandidaturo za generalnega sekretarja Nata in s tem postal konkurent dolgoletnemu nizozemskemu premierju Marku Rutteju.

Na vrhu Politicove lestvice morebitnih kandidatov za vodenje Evropske komisije, če bi von der Leynovi spodletelo, je poleg Plenkovića romunski predsednik Iohannis. Foto: Reuters

Za Plenkovića Politico piše, da je s svojo odločitvijo, da bo vodil kandidatno listo HDZ na letošnjo evropskih volitvah, morda nakazal željo po slovesu od hrvaške politike. Ker vodi hrvaško vlado že od leta 2016, je v tem času stkal stike s številnimi evropskimi voditelji, kar bi mu lahko pomagalo pri morebitnem naskoku na vrh Komisije.

Draghi in Metsolova ter Breton in Lagardeva

Morebitna kandidata, ki imata manj možnosti od Iohannisa in Plenkovića, sta po oceni Politica nekdanji italijanski premier in nekdanji guverner Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi in zdajšnja predsednica Evropskega parlamenta, Maltežanka Roberta Metsola.

Med kandidati, o katerih se govori v bruseljskih krogih, pa imata najmanj možnosti dva Francoza. Prvi je Thierry Breton (zdajšnji komisar za notranji trg), ki velja za velikega kritika von der Leynove. Druga pa je zdajšnja guvernerka ECB Christine Lagarde, še piše Politico.