Tomčeva ostro o Ursli von der Leyen: Je šibka voditeljica. Nima moje podpore.

Slovenski evroposlanci iz vrst Evropske ljudske stranke (EPP) niso zadovoljni z dosedanjim delom predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Romana Tomc in Franc Bogovič pravita, da nima njune podpore za nov mandat, Milan Zver pa meni, da bo težko reševala evropsko gospodarstvo in kmetijstvo, potem ko je sprejemala napačne odločitve. Podporo za še en mandat na čelu Evropske komisije ji je izrekla le Ljudmila Novak (NSi).

Zver (SDS) je po srečanju članov politične skupine EPP v Evropskem parlamentu s von der Leynovo v odzivu za STA zapisal, da bodo o podpori dosedanji predsednici komisije za vodilno kandidatko EPP na junijskih evropskih volitvah verjetno odločali na ravni stranke.

Zver izrazil nezadovoljstvo z njenim delom na področju zelenega prehoda

Izrazil je nezadovoljstvo z njenim delom v trenutnem mandatu, predvsem na področju zelenega prehoda. "V naslednjem mandatu bo treba reševati evropsko gospodarstvo in kmetijstvo, nisem pa prepričan, da to lahko naredijo tisti, ki so v tem mandatu sprejemali napačne odločitve," je zapisal.

Tomčeva: Ni me prepričala s svojim nastopom

"Ursula von der Leyen ni moja izbira in je ne podpiram. Ni me prepričala s svojim nastopom, še manj pa s preteklimi odločitvami, med katerimi so bile mnoge povsem zgrešene. Četudi s svojo dovršeno komunikacijo skuša prepričati drugače, je šibka voditeljica. Evropa v prihodnjem obdobju potrebuje odločnost v dejanjih, ne samo v besedah," pa je sporočila Zverova strankarska kolegica Romana Tomc.

Von der Leynova prav tako nima podpore Franca Bogoviča (SLS). "Rezultati njenega dela in dela Evropske komisije v tem mandatu na področju kmetijske, energetske, okoljske in gospodarske politike so zelo slabi," je zapisal. Dodal je, da je komisija pod njenim vodstvom z "zgrešenimi ukrepi pod vprašaj postavila prehransko, energetsko in obrambno varnost Evrope".

Iz stranke SLS so ob tem že sporočili, da njihova delegacija na marčnem kongresu EPP ne bo podprla kandidature aktualne predsednice komisije za vodilno kandidatko na evropskih volitvah.

Novakova ji je izrekla podporo

Podporo pa ji je zaradi njenih dosedanjih dosežkov pri vodenju komisije izrekla Ljudmila Novak. "Njen nadaljnji mandat bi omogočil doslednost in stabilnost pri uresničevanju zastavljenih politik ter nadaljnji razvoj Evropske unije v smeri trajnostne, inovativne in enotne Evrope," je prepričana evroposlanka.

Von der Leynova se je danes v Bruslju sestala s člani politične skupine EPP, ki so ji po besedah vodje Manfreda Webra izrekli podporo. Ob tem so iz stranke EPP sporočili, da je trenutna predsednica komisije edina, ki se bo na kongresu 7. marca v Bukarešti potegovala za položaj njihove vodilne kandidatke na junijskih evropskih volitvah.