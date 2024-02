Pirc Musarjeva bo podpisala odlok o razpisu volitev. Lahko se zaplete.

Predsednica republike bo v petek podpisala odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, je razvidno iz njenega napovednika dogodkov. S tem bo določila roke za volilna opravila in formalno tudi datum glasovanja, za katerega je že jasno, da bo 9. junij.

Volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament namreč skladno z zakonodajo razpiše predsednik republike. Za dan glasovanja določi nedeljo ali drug dela prost dan v obdobju, ki ga določi pristojni organ Evropske unije. Letos bodo volitve v Uniji potekale med 6. in 9. junijem, tako je že jasno, da bodo v Sloveniji na zadnji dan v tem obdobju – v nedeljo, 9. junija.

Volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred dnevom glasovanja. Od dneva razpisa glasovanja do dneva glasovanja mora preteči najmanj 60 dni. Po zakonskih določbah z dnem, ki je v aktu o razpisu volitev določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila, denimo za vložitev kandidatnih list in žreb seznama list na glasovalnih lističih, pripravo volilnih imenikov, glasovanja na predčasnem glasovanju, ugotavljanje izida ter podobno.

V Sloveniji se pri izvedbi volitev lahko zaplete

V Sloveniji se sicer pri izvedbi volitev lahko zaplete, saj še vedno obstaja negotovost glede sestave in delovanja volilnih komisij. Državna volilna komisija (DVK) je namreč 10. januarja prejela odstopne izjave tajnikov dveh volilnih komisij volilnih enot in 14 okrajnih volilnih komisij z območja Ljubljane ter njihovih namestnikov, skupaj 31 oseb. O iskanju rešitve se predstavniki DVK v zadnjih tednih pogovarjajo zlasti s predstavniki ministrstva za javno upravo in ljubljanske upravne enote, a za zdaj rešitve še ni.

Kandidati iz Slovenije se bodo sicer na volitvah potegovali za devet poslanskih mandatov.

Med parlamentarnimi strankami je do zdaj listo kandidatov pretekli konec tedna potrdila SDS, nosilka liste bo dosedanja poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc. Znano je tudi, da bodo na listi NSi vidni člani stranke, vključno s prvakom Matejem Toninom, nosilec liste evropske parlamentarne stranke SLS bo Peter Gregorčič, nosilec liste zunajparlamentarne stranke Vesna pa Vladimir Prebilič. Druge stranke so še v postopku evidentiranja ali potrjevanja kandidatnih list.

V Sloveniji se evropski poslanci volijo po proporcionalnem načelu. Volivci glasujejo o listah kandidatov, pri čemer je celotno območje Slovenije ena volilna enota. Glasujejo lahko za eno listo kandidatov, označijo pa lahko enega kandidata, ki mu dajejo prednost pred drugimi na listi (preferenčni glas).

Junija bodo odšli na volišča tudi v drugih državah članicah. Tako bo več kot 400 milijonov volilnih upravičencev v vseh 27 članicah EU izbiralo 720 članov Evropskega parlamenta.