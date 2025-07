V Bruslju danes o Trumpovih carinah

Ministri držav članic EU, pristojni za trgovino, bodo danes v Bruslju razpravljali o odzivu na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo za uvoz večine blaga iz unije v ZDA 1. avgusta začele veljati 30-odstotne carine. Bruselj je v odzivu sicer že napovedal podaljšanje zamrznitve protiukrepov EU do omenjenega datuma.

Trump je minuli konec tedna napovedal, da bodo za uvoz evropskih izdelkov v ZDA 1. avgusta začele veljati 30-odstotne carine. Zagrozil je, da bo v primeru povračilnih ukrepov carine še zvišal, a nakazal tudi možnost njihovega znižanja.

Osrednja tema današnjega zasedanja trgovinskih ministrov članic EU, ki se ga bo udeležil državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan, bo tako odziv na Trumpovo napoved.

Trimesečna zamrznitev se izteče v torek

Ena od možnosti bi lahko bila sprostitev carinskih protiukrepov, ki jih je EU kot odgovor na dodatne carine za uvoz jekla in aluminija sprejela sredi aprila, a tudi takoj preložila začetek njihovega izvajanja. Trimesečna zamrznitev se izteče v noči na torek, vendar je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v nedeljo napovedala njeno podaljšanje do začetka avgusta.

Trump je s 30-odstotnimi carinami zagrozil sredi trgovinskih pogajanj z Brusljem, ki so se začela, potem ko je aprila naznanil 20-odstotne carine na uvoz večine blaga iz EU, a jih je kmalu zatem zamrznil za 90 dni. To obdobje je nedavno podaljšal do 1. avgusta.

Dodatne carine za uvoz jekla in aluminija, ki jih je Trump junija zvišal s prvotnih 25 na 50 odstotkov, 25-odstotne dodatne carine za uvoz avtomobilov in 10-odstotne dodatne carine za uvoz večine preostalega blaga v ZDA so medtem že več mesecev v veljavi.