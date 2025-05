"Dajte mi teh 12 točk! Dobri sosedski odnosi so zelo pomembni. Gremo, sosedje!" pred večernim prvim polfinalom vse slovenske ljubitelje Evrovizije poziva hrvaški predstavnik Marko Bošnjak. Za Siol.net je poudaril, da bi se nekdanje jugoslovanske države na tem tekmovanju morale bolj podpirati in si medsebojno pomagati: "To počnejo tudi vse druge države. Mi pa se delamo fine in raje gledamo na to, kdo ima boljši nastop." Čeprav mu stavnice niso naklonjene , uvrščajo ga na zadnje mesto, je prepričan, da si mesto v finalu zasluži, saj je njegov nastop tvegan in dinamičen.

Brez dlake na jeziku je spregovoril o tem, da si Slovenci in Hrvati ne pomagamo dovolj. Foto: Gaja Hanuna Marka Bošnjaka na Evrovizijo v Baslu so med drugim "krivi" prav Slovenci, ki so mu na nacionalnem izboru Dora poleg strokovnih žirij iz Španije, Finske in Osijeka



Z njim smo se pogovarjali po drugi generalki, ko nam je zaupal, kako je pripravljen na svoj nastop, kaj si misli o vzdrževanju dobrih sosedskih odnosov med državami nekdanje Jugoslavije ter zakaj morajo Slovenci glasovati prav zanj. Za uvrstitevna Evrovizijo v Baslu so med drugim "krivi" prav Slovenci, ki so mu na nacionalnem izboru Dora poleg strokovnih žirij iz Španije, Finske in Osijeka podelili največ točk . 21-letnik, ki se je rodil v Mostarju, se je za uvrstitev na Evrovizijo potegoval že leta 2022, ko se je na Dori uvrstil na drugo mesto, letos pa mu je preboj uspel in bo barve svoje države predstavljal z energično in dramatično pesmijo Poison Cake. V večernem polfinalu se bo predstavil pod zaporedno številko 14.Z njim smo se pogovarjali po drugi generalki, ko nam je zaupal, kako je pripravljen na svoj nastop, kaj si misli o vzdrževanju dobrih sosedskih odnosov med državami nekdanje Jugoslavije ter zakaj morajo Slovenci glasovati prav zanj.

Za vami je že prvi večji evrovizijski dogodek – turkizna preproga. Kako ste zadovoljni s svojo predstavitvijo tam?

Zaenkrat smo zelo zadovoljni. Prva vaja, ki je bila danes, je potekala fenomenalno in slišali smo lahko ovacije občinstva, prvi odziv je bil odličen. Vesel sem in zelo zadovoljen, da se je vse postavilo na svoje mesto. Vse smo lepo zapakirali in mislim, da smo vsi zadovoljni. Komaj čakamo.

S svojim nastopom, predvsem vokalom, na Dori niste bili najbolj zadovoljni. Kako je zdaj, ko je za vami že nekaj vaj, ste ga bolj izpilili?

Zdaj je veliko bolje, to so mi rekli tudi vsi novinarji. Še posebej so pohvalili zadnji del, da je zelo močan. Tega sem si želel tudi na Dori, a mi je dober nastop preprečilo zdravstveno stanje. Ravno zaradi tistega nastopa mislim, da sta situacija na stavnicah in celoten vtis takšna, kakršna sta. Takrat nisem bil v svoji pravi formi, bom pa zagotovo danes.

Za prvi polfinalni nastop pripravlja spektakel, nad katerim bodo številni presenečeni. Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

Kljub temu da vam stavnice niso najbolj naklonjene, mislite, da bi se morali uvrstiti v finale. Zakaj?

Ker imamo nastop, ki je tvegan in dinamičen ter govori neko zgodbo. Skozi pesem pripovedujem veliko zgodb in polno je metafor. Uporabili bomo tudi veliko barv, dima in pirotehnike. Imamo tudi nove kostume. Pravzaprav smo spremenili celoten koncept. Imamo popolnoma drugačen nastop v primerjavi s tem, kar smo videli na Dori. Glede na to, koliko energije smo vložili v nastop, je nemogoče, da se to ne bi pokazalo tudi navzven.

Blizu nastopa na Evroviziji ste bili že leta 2022, ko ste bili na Dori drugi. Bi v primeru, da se ne uvrstite v finale, še poskusili nastopiti na Evroviziji ali mislite, da to nima smisla?

Zaenkrat še ne vem, sem pa vesel, da sem danes tukaj in v tem trenutku sem zadovoljen. Pesem iz leta 2022 je bila zelo čustvena balada in morda bi se takrat z njo lahko uvrstil višje, ampak ne vem, kako bi bilo, ker se ni zgodilo. Vse se zgodi ob svojem času in s svojim razlogom.

Svojega mišljenja ne skriva in odkrito odgovori na vsako vprašanje. Foto: Gaja Hanuna

Na Dori vam je strokovna žirija iz Slovenije podelila največ točk. To pričakujete tudi zdaj?

Da! Dajte mi teh 12 točk. Dobri sosedski odnosi so zelo pomembni. Gremo, sosedje!

Se vam zdi pomembno ohranjati dobre sosedske odnose ali je pomembnejše gledati, katera država ima boljšega izvajalca in nastop?

Pomembno je, da se medsebojno podpiramo. To počnejo tudi vse druge države, poglejte recimo skandinavske, ki si vsako leto podelijo 12 točk. Pa tudi Grčija in Ciper, ki si nikoli nista dali manj kot 12 točk. Mi se delamo fine in nočemo dajati točk sosedom, ampak raje gledamo na to, kdo ima boljši nastop. Potem pa ne pridemo tja, kamor bi si želeli. Če drugi delajo na ta način, dajmo še mi.

Glede na to, da Hrvati ne morejo glasovati za vas, Slovenci pa lahko – imate zanje kakšno sporočilo?

Poleg tega, da naj glasujejo zame, kar sem ponovil že stokrat, si želim, da bi Evrovizijo spremljali z odprtim srcem in razumom. In da bi razumeli, da je vse to samo zabaven šov, kjer se vsi predstavimo na najboljši način, kot se lahko. Upam, da bodo to prepoznali in uživali v nastopu, ki smo ga pripravili. In da vse skupaj ne jemljejo preveč resno, konec koncev gre za kruh in igre.

Mediji so ga označili za "prvega javno opredeljenega gejevskega glasbenika na Hrvaškem". Foto: Gaja Hanuna

Preberite tudi: