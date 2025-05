Za izvajalci, ki se bodo zvečer borili za uvrstitev v finale letošnje Evrovizije v švicarskem Baslu , je že vrsta vaj, sinoči pa so tudi prvič nastopili pred navdušenci nad tem tekmovanjem, ki so si v dvorani v živo ogledali eno od zadnjih generalk. Na njej so organizatorji razkrili številna presenečenja, ki jim bomo priča v prvem polfinalnem večeru. Tako se bo oglasila nekdanja švicarska zmagovalka Celine Dion, ki bo gledalcem poslala čustveno sporočilo, na oder pa bosta stopila tudi legendarna evrovizijska voditeljica Petra Mede in Jørgen Olsen, ki je skupaj z bratom Danski leta 2000 prinesel zmago. Kaj vse gledalce čaka zvečer, si oglejte v zgornjem posnetku.

Za slovenskim evrovizijskim predstavnikom Klemnom Slakonjo, ki bo gledalce poskušal prepričati s čustveno balado How Much Time Do We Have Left, je zadnjih nekaj vaj, na katerih je skušal izpiliti še zadnje podrobnosti svojega nastopa. Zvečer se bo namreč predstavil v prvem polfinalnem izboru letošnje Evrovizije in se s svojo pesmijo boril za uvrstitev v sobotni veliki finale.

Po nedeljski uradni otvoritvi tekmovanja, na kateri se je skupaj z zaročenko Mojco Fatur sprehodil po turkizni preprogi, sta ga v ponedeljek čakali dve generalki, na katerih se je predstavil medijem in občinstvu, ki je prvič stopilo v St. Jakobshalle, kjer se odvija letošnji izbor. Ta sicer sprejme 12.400 ljudi, med Evrovizijo pa nekaj tisoč manj.

Celine Dion s čustvenim sporočilom

Vajo, na kateri se je predstavilo vseh 15 izvajalcev, pa tudi trije predstavniki držav, ki so v finale že uvrščeni, smo si ogledali tudi mi. Občinstvo je bilo nad nekaterimi nastopi še posebej navdušeno. Tako so izstopali Švedi, ki tudi sicer veljajo za izrazite favorite letošnjega tekmovanja, aplavz in krike pa je bilo slišati tudi med nastopi Islandije, Poljske, Estonije, Španije, Norveške, Belgije in Nizozemske.

V spodnji galeriji si oglejte utrinke vseh nastopajočih z ene od zadnjih vaj:

Fotogalerija 1 / 14 / 14

Gledalci, ki se bodo zvečer usedli pred televizijske ekrane in si ogledali prvi polfinale letošnjega izbora, pa bodo priča tudi številnim presenečenjem, ki so jih pripravili v gostujočem mestu. Poleg spektakularnih vizualnih učinkov, ki vključujejo ognjemete in druge pirotehnične učinke, bodo evrovizijski oder zavzeli tudi številni plesalci, umetniki in glasbeniki. Po številnih ugibanjih, da bi se na Evrovizijo lahko vrnila nekdanja zmagovalka Celine Dion, ki je Švici zmago na tekmovanju prinesla leta 1988 s pesmijo Ne partez pas sans moi, se bo ta oglasila s čustvenim sporočilom, v katerem se bo spomnila svojega nastopa, njeno pesem pa bodo v nadaljevanju zapeli nekdanji evrovizijski tekmovalci.

Glasbeni nastop čaka tudi voditeljici Hazel Brugger in Sandro Studer, ki bosta občinstvu predstavili vse izume, za katerimi stoji Švica, med katerimi pa je tudi Evrovizija. Na odru se jima bo pridružila tudi legendarna švedska voditeljica Petra Mede, ki je izbor vodila že večkrat in velja za prepoznaven obraz. So pa Švicarji povabili še eno evrovizijsko legendo, to je nekdanji zmagovalec Jørgen Olsen, ki je kot član dueta Olsen Brothers zmagal na prelomu tisočletja. Nastopil bo povsem na koncu prvega polfinalnega večera in obudil spomin na pesem Fly On The Wings Of Love.

Nov način glasovanja



So pa organizatorji potrdili tudi nov način razglasitve rezultatov. V obeh polfinalnih večerih bosta voditeljici finaliste razglasili na naslednji način: v vsakem sklopu bosta najprej izpostavili tri države, nato pa sporočili enega od finalistov. Na ta način bodo stopnjevali napetost tako med gledalci kot tekmovalci, ki bodo ime svoje države lahko slišali večkrat. V sobotni finale se bo sicer uvrstilo po deset držav iz vsakega polfinala.

Preberite tudi: