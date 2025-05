Klemen pred evrovizijsko občinstvo pripeljal partnerko

Vseh 37 nacionalnih predstavnikov, ki bodo nastopili na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije v Baslu, se je ob odprtju tekmovanja v nedeljo predstavilo na tradicionalni turkizni preprogi.

Po njej se je sprehodil tudi slovenski predstavnik Klemen Slakonja s svojo partnerko Mojco Fatur, ki ji je posvetil svojo evrovizijsko skladbo How Much Time Do We Have Left, igralka pa bo tudi del njegovega evrovizijskega nastopa.

Foto: Reuters

"To ni žalostna pesem, ker je Mojca premagala bolezen, ki je veljala za neozdravljivo," je Slakonja poudaril v pogovoru za evrovizijsko spletno stran Wiwibloggs. "Vedno, ko ti kdo reče, da je nekaj nemogoče, lahko najdeš pot, če si jo pripravljen poiskati. Včasih se nam zdi, da svojega življenja nimamo pod nadzorom, a bi morali le prijeti za volan."

