Švedska že vse od trenutka, ko so izbrali svojega predstavnika za Evrovizijo v Baslu , kraljuje na vrhu stavnic. Finski humoristični trio KAJ, ki se bo predstavil s spevno pesmijo Bara Bada Bastu, v kateri opevajo finske savne, ima glede na napovedi 34 odstotkov možnosti za zmago in velja za izrazitega favorita.

Ali bo Švedska že osmič slavila na največjem evropskem glasbenem tekmovanju in s tem prevzela vodstvo na lestvici držav z največ zmagami (doslej si je prvo mesto s sedmimi zmagami delila z Irsko), bo jasno 17. maja. So pa njihovi predstavniki, finska skupina KAJ, že več mesecev na vrhu raznih lestvic, ki merijo možnosti posameznih držav za zmago na tem tekmovanju.

Poslušajte njihovo pesem:

Od marca, ko se je iztekel rok za prijavo končnih različic skladb, so se njihove možnosti za zmago, kot napovedujejo stavnice, občutno povečale. Če takrat niso veljali za izrazite favorite, se je zdaj to spremenilo. S takratnih 19 odstotkov so se njihove možnosti za zmago povišale na visokih 34 odstotkov. Še najbližje jim je avstrijski predstavnik JJ (Johannes Pietsch), ki mu pripisujejo 23 odstotkov možnosti za zmago. Tretjeuvrščeni francoski pevki Louane stavnice medtem napovedujejo osem odstotkov.

Podoben razplet letošnjega tekmovanja, ki se začenja 13. maja, so napovedali tudi ljubitelji evrovizijske popevke. Svoje glasove je po principu evrovizijskega glasovanja oddalo 43 klubov OGAE, med njimi tudi slovenski. Največ točk (421) so namenili švedskim predstavnikom, nekoliko manj Avstrijcu (382), na tretje mesto pa so z 278 glasovi postavili Nizozemca Clauda.

Kdo je skupina KAJ?

Skupino so ustanovili leta 2009 in od takrat izdali sedem albumov. Foto: Erik Ahman/EBU Humoristični trio KAJ, ki sicer prihaja iz Finske, se bo za zmago Švedske v Baslu boril s skladbo Bara Bada Bastu. Še pred finalom, ki je na sporedu 17. maja, se bodo šesti po vrsti predstavili v prvem predizboru 13. maja, ko bo nastopil tudi slovenski predstavnik Klemen Slakonja (pod zaporedno številko tri).

Trio, ki ga sestavljajo prijatelji Kevin Holmström (K), Axel Åhman (A) in Jakob Norrgård (J), prihaja iz švedsko govoreče regije Ostrobothnia na Finskem. Priljubljeni so zaradi svoje edinstvene mešanice glasbe in humorja, pri čemer se pogosto dotikajo vsakdanjih kulturnih in družbenih tem, specifičnih za njihovo regijo. Takšna je tudi njihova evrovizijska pesem, vesela in spevna oda enemu največjih finskih kulturnih fenomenov – savni. Bara Bada Bastu lahko namreč prevedemo v Samo savnaj se.

Najbolj poslušana evrovizijska pesem

Švedska se bo tako prvič po letu 1998 na Evroviziji predstavila s skladbo v maternem jeziku. Njihovo pesem, ki je popolno nasprotje skladb preteklih izvajalcev, sestavljajo elementi popa in tradicionalnih melodij, besedilo pa vsebuje tudi lokalno narečje vörå. Člani skupine so pesem označili za primer žanra epadunk, ki je v zadnjih nekaj letih postal zelo priljubljen na Švedskem. Bara Bada Bastu je tudi najbolj poslušana evrovizijska pesem letošnjega tekmovanja, na platformi YouTube je zbrala že več kot 9,1 milijona ogledov.

Nastop na Evroviziji v Baslu so si priborili z zmago na slovitem Melodifestivalu, ki ga organizira švedska nacionalna televizija SVT. Zmagovalca sta po načelu 50 : 50 tako kot že vrsto let izbrala občinstvo in mednarodna žirija. Skupina KAJ je osvojila 164 točk in prehitela nekdanjega evrovizijskega zmagovalca Månsa Zelmerlöwa, ki se je predstavil s pesmijo Revolution in s 157 točkami končal na drugem mestu. Kot je sporočila švedska televizija, je trio v finalu prejel največ glasov občinstva v zgodovini festivala in presegel prejšnji rekord 3.783.148 glasov, ki jih je leta 2023 dobila Loreen s pesmijo Tattoo.

KAJ so prvi finski izvajalci, ki bodo na Evroviziji predstavljali Švedsko. Foto: SVT/Stina Stjernkvist/EBU

