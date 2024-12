Po škandalu ima Črna gora novo evrovizijsko predstavnico

Črno goro bo na prihodnji Evroviziji predstavljala Nina Žižić, potem ko je skupina NeonoeN, zmagovalka nacionalnega izbora, odstopila.

NeonoeN, prvi zmagovalci črnogorskega nacionalnega evrovizijskega izbora, so se kmalu po zmagi znašli sredi škandala. Obtožili so jih, da so kršili evrovizijska pravila, ker so skladbo Clickbait, s katero so zmagali, izvajali že lani, pa čeprav v nekoliko drugačni različici. Člani skupine so takrat zatrdili, da pravil niso kršili, a so se kljub temu odpovedali zmagi in nastopu na Evroviziji.

Nina Žižić, nova črnogorska predstavnica, je pred nacionalnim izborom veljala za favoritko. S skladbo Dobrodošli je osvojila najvišje število točk strokovne žirije, a so jo NeonoeN premagali z glasovi občinstva.

To sicer zanjo ne bo prvi evrovizijski nastop, Črno goro je predstavljala že leta 2013 v Malmöju, kjer je nastopila s hiphop dvojcem Who See.

