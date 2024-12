Skupina Neonoen, ki je zmagala na črnogorskem nacionalnem izboru za Pesem Evrovizije, je po obtožbah o goljufiji in grožnjah z diskvalifikacijo odpovedala nastop na tekmovanju. "Evrovizija nikoli ni bila naš cilj. Verjamemo, da bodo organizatorji razumeli našo odločitev, za kar se jim zahvaljujemo," so sporočili.

Črnogorskim predstavnikom je diskvalifikacija grozila zaradi domnevnega kršenja pravil Evrovizije, da morajo biti tekmovalne skladbe nove in izvirne. Sodelujejo lahko le skladbe, ki pred 1. septembrom letos niso bile predvajane ali izvajane v javnosti.

Prostovoljno odstopili

Nekaj dni zatem, ko je skupina Neonoen s pesmijo Clickbait zmagala na črnogorskem nacionalnem izboru Montesong, je na družbenem omrežju X zaokrožil posnetek, da naj bi zmagovalno pesem igrali že lani. O morebitni diskvalifikaciji je odločala RTV Črna gora (RTCG), ki je za mnenje zaprosila tudi Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU).

Še pred njihovo odločitvijo je skupina sporočila, da prostovoljno odstopajo od tekmovanja. "V najboljšem javnem interesu in z željo, da odpravimo negotovost in ponovno prispevamo h glasbi, zaradi katere smo sploh tukaj, vas obveščamo, da prostovoljno odstopamo od sodelovanja na Pesmi Evrovizije," so zapisali v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Zmaga ni bila njihov cilj

Pojasnili so, da bo organizator izbral drugega predstavnika, ki mu bodo zaželeli vso srečo in ga v celoti podprli. Kako bodo izbrali novega predstavnika, še ni znano. "Zmaga na Montesongu nam je prinesla publiciteto, ki je nismo izbrali, niti je nismo mogli nadzorovati. Dejstva potrjujejo, da izvedba delovne različice pesmi ni ogrozila procesa odločanja in ni mogla vplivati na končen izid. Bilo je že veliko podobnih primerov, kjer je EBU odločila, da lahko sodelujejo (ena je celo zmagala na Evroviziji), ker niso imeli konkurenčne prednosti," so dodali.

In sklenili so še: "Evrovizija nikoli ni bila naš cilj. Širitev področja našega glasbenega delovanja vsekakor je. Zahvaljujemo se vodstvu RTCG za prijaznost. Verjamemo, da bodo razumeli našo odločitev o odstopu od Pesmi Evrovizije, za kar se jim zahvaljujemo."

Neonoen so s svojo zmago razburjali že na izboru, njihova skladba se je mnogim zdela precej slaba.

Poglejte:

