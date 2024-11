Nekdanja Playboyeva zajčica bi rada nastopila na Evroviziji

Švedska manekenka, voditeljica, igralka, pevka in nekdanja Playboyeva zajčica Victoria Silvstedt bo ena od 30 izvajalk in izvajalcev, ki se bodo pomerili na izboru švedskega evrovizijskega predstavnika.

"Uresničile so se mi sanje. Nisem še povsem dojela, da sodelujem," je zapisala na Instagramu in zagotovila, da bo v pripravo na tekmovanje vložila "veliko časa in znoja".

Danes 50-letno Victorio Silvstedt je svet spoznal leta 1993, ko je osvojila naziv mis Švedske in se nato uvrstila med deset najboljših na izboru mis sveta. Leta 1996 je pozirala za Playboy, pozneje pa se je preizkusila na več področjih od televizije in filma do glasbe.

Vrača se evrovizijski zmagovalec

Švedska, ki ima ob Irski do zdaj največ, sedem zmag na Evroviziji, to glasbeno tekmovanje jemlje zelo resno. Njihov nacionalni izbor traja več kot en mesec, od 1. februarja do 1. marca potekajo predtekmovanja, zmagovalca pa bodo dobili v finalu, ki bo 8. marca. Ob Victorii Silvstedt in še 28 drugih glasbenikih se tokrat na tekmo za mesto švedskega predstavnika podaja tudi Måns Zelmerlöw, zmagovalec evrovizijskega izbora leta 2015.