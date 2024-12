Evrovizijska afera v Črni gori: zmagovalcem grozi diskvalifikacija

Skupina Neonoen, ki so jo konec novembra v Črni gori izbrali za svojega evrovizijskega predstavnika, naj bi kršila pravila Evrovizije, da morajo biti tekmovalne skladbe nove in izvirne. Konkretneje: na Evroviziji 2025 lahko sodelujejo le skladbe, ki pred 1. septembrom letos niso bile predvajane ali izvajane v javnosti.

Sodeč po posnetku, ki se je pojavil na omrežju X, pa naj bi Neonoen s pesmijo Clickbait, s katero so slavili, že lani nastopili na festivalu v Podgorici, zaradi česar jim zdaj grozi diskvalifikacija.

Člani skupine so potrdili, da so "eno od delovnih različic te pesmi izvajali že veliko prej, nikoli pa končne različice, s katero so zmagali", ob tem pa zatrdili, da tega niso nikoli skrivali in da niso imeli nobene konkurenčne prednosti pred preostalimi izvajalci.

RTV Črna gora se kot organizator nacionalnega izbora še odloča o morebitni diskvalifikaciji skupine Neonoen. Kot so sporočili prek družbenih omrežij, so pred dokončno odločitvijo za mnenje zaprosili še Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU).

Neonoen so sicer s svojo zmago razburjali že na izboru, njihova skladba se je namreč mnogim zdela precej slaba.

