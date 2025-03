Hrvati na Evrovizijo poslali slovenskega favorita

Hrvaška je v nedeljo na Dori, nacionalnem evrovizijskem izboru, vozovnico za letošnjo Evrovizijo podelila Marku Bošnjaku, bosansko-hrvaškemu glasbeniku, ki je slavil s skladbo Poison Cake. "To so moje življenjske sanje. Uresničile so se, a tega še nisem dojel," je 21-letni Bošnjak dejal ob zmagi.

Najvišja ocena slovenske žirije

V finalu se je ob njem predstavilo še 15 izvajalcev, končnega zmagovalca pa so izbrali s kombinacijo glasov publike in strokovnih žirij iz Zagreba, Splita, Reke in Osijeka ter Slovenije, Španije, Armenije in Finske. Slovenska žirija je tako kot španska, finska in osiješka največ točk dala Bošnjaku.

Občinstvo je največ glasov dalo zasedbi Ogenj, ki je v skupnem seštevku zasedla drugo mesto, na tretje mesto pa so se uvrstili Magazin. Drugo- in tretjeuvrščeni zasedbi sta sicer na stavnicah veljali za favoritki izbora.

Marko Bošnjak se je rodil v Mostarju v BiH. Pri 11 letih je nastopal na otroškem pevskem tekmovanju Pinkove zvezdice na srbski televiziji Pink, leta 2022, ko je imel 18 let, pa je prvič sodeloval na Dori in se takrat uvrstil na drugo mesto.

