"Razkrila vam bom skrivnost," je zapis na družbenem omrežju začela Karleuša in dodala, da je La Bomba bila pesem, s katero bi morala leta 2020 zastopati Slovenijo na Pesmi Evrovizije. Poseben gost pesmi bi bil tudi Pablo Vittar, je še navedla pevka.

Foto: Posnetek zaslona/Jelena Karleuša/FB Karleuša sicer Slovenije leta 2020 ni zastopala na Pesmi Evrovizije, saj je, kljub temu da ima slovenski potni list, "prišlo do tehničnih težav", je leta 2023 sporočila pevka. Ob tem je dodala tudi, da je bil to čas epidemije, zato meni, da je bila odločitev prava. "Opravičila sem se in zahvalila slovenskim organizatorjem, ki so me poklicali in izkazali veliko spoštovanje," je še zapisala v tokratni objavi.

Leta 2020 je bila na Emi za nastop na Evroviziji izbrana Ana Soklič s skladbo Voda. Izbor za pesem Evrovizije je bil tisto leto zaradi koronavirusa odpovedan, zato so države dobile možnost, da se same odločijo, ali bodo izbor doma ponovile ali bodo na evrovizijski oder leta 2021 poslale istega izvajalca z novo pesmijo. Na RTV so sprejeli odločitev, da Ani Soklič ponudijo še eno možnost. Sokličeva je na Evroviziji leta 2021 predstavila skladbo Amen in se uvrstila v polfinale.