Trikotnik, ki ga nismo pričakovali: bivši Jelene Karleuše osvajal Severino

V zadnjih dneh je srbska pevka Jelena Karleuša zakuhala nov škandal, o katerem govori ves Balkan. Začelo se je z izjavo hrvaške pevke Severine, ki je omenila genocid v Srebrenici, to pa Karleuši, ki je v zadnjem času velika podpornica srbskega predsednika Aleksandra Vučića in zagovornica njegovih političnih pogledov, ni bilo všeč.

Od genocida v Srebrenici do nekdanjega moža v zasebnih sporočilih

Karleuša je Severino napadla z javnimi objavami v družbenih medijih, v katerih je omenjala tudi njenega sina Alesandra, nato pa objavila odgovor hrvaške pevke. Ta je Karleuši v zasebnih sporočilih navrgla: "Jej ta sendvič stranke SNS in nikoli več ne omenjaj mojega sina."

Nato je Severina Karleuši poslala še posnetke zasebnih sporočil, ki naj bi jih prejela od Duška Tošića, nekdanjega nogometnega reprezentanta Srbije, od katerega se Karleuša trenutno ločuje.

Srbska pevka je ta sporočila objavila na družbenih omrežjih in kot požar so zakrožila po spletu.

Nespretno osvajanje in hladna zavrnitev

V njih je Tošić precej nespretno osvajal Severino s frazami, kot je "Se kaj dela?", omenjal povabila na kavo in penino ter spraševal, ali bi jo njegov prijatelj lahko najel za nastop na sinovem rojstnem dnevu. Severina mu je na to v formalnem tonu odgovorila: "Oprostite, ampak ne razumem, kaj hočete? Nisva znanca, kaj šele prijatelja. Če ženskam običajno pišete na ta način, nisem ena od njih in mi ne pišite." Na to je Tošić odgovoril še: "Ok, Seve."

Sporočila so na spletu seveda povzročila pravi vihar, spletni uporabniki so se množično norčevali iz Tošićevega nespretnega osvajanja. On se je oglasil in za srbske tabloide pojasnjeval, da je želel le, da bi nastopila na zabavi, s katero je hotel proslaviti nakup nove jahte. Tega sicer v objavljenih sporočilih Severini nikjer ne omenja.