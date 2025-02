Evrovizijske stavnice so običajno še kar zanesljive v napovedih zmagovalcev, so pa očitno tudi dober posel, saj tovrstne stave ponuja vrsta spletnih stavnic. Kot možnost zaslužka je Evrovizijo letos prepoznala tudi Hrvaška loterija in ponudila možnost stav na zmagovalce nacionalnega evrovizijskega izbora Dora tako v polfinalih kot v finalu.

Kateremu hrvaškemu izvajalcu se torej obeta pot v Basel? Sodeč po kvotah na stavnici Cro Bet bo boj najbolj napet med skupinama Magazin in Ogenj – prvi imajo s skladbo AaAaA na stavnicah kvoto 2,5, drugi pa s skladbo Daj, daj kvoto 2,7. Preostali tekmovalci imajo sodeč po stavnicah občutno manj možnosti za zmago.

Magazin pričakujejo zmago

Veteranska skupina Magazin ima od lani novo pevko, na vabilo legendarnega glasbenega ustvarjalca Tončija Huljića se je odzvala Lorena Bućan. Ta na hrvaškem izboru Dora ni novinka, tam bo nastopila že tretjič, na tekmovanje pa prihaja zelo samozavestno.

"Neumno bi bilo reči, da gremo na Doro, a ne pričakujemo zmage. To je neumno, saj nismo majhni otroci, ampak ljudje," je izjavila za hrvaške medije, "maksimalno se bomo osredotočili na svoje delo, na pesem in gremo na polno."

Med favoriti tudi nasprotniki splava

Drugouvrščeni na stavnicah, skupina Ogenj, pa je do zdaj precej pozornosti požela predvsem s svojimi ideološkimi pogledi. Folk rockerji iz Koprivnice so izpričani katoličani in to vpletajo tudi v glasbo, med drugim so pred časom izdali skladbo, v kateri izražajo protest proti pravici do splava, pevec skupine pa je v preteklosti na družbenih omrežjih objavljal tudi stališča, naperjena proti skupnosti LGBTQ+.

Ogenj so sicer nedavno sodelovali tudi s slovensko glasbeno legendo Vladom Kreslinom, na svojem tretjem albumu so izdali pesem Vojna, v kateri gostuje prekmurski glasbenik.

