Ekstravagantni estonski evrovizijski predstavnik razburil Italijane

Estonski pevec Tommy Cash s svojo pesmijo za tekmovanje za pesem Evrovizije buri duhove v Italiji. V pesmi z naslovom Espresso Macchiato 33-letnik poje o najrazličnejših italijanskih klišejih, vse od špagetov do besed amore in mafija. Številni v Italiji so zaradi tega ogorčeni nad raperjem s pravim imenom Tomas Tammemet.

Podpredsednik italijanskega senata Gian Marco Centinaio je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa celo pozval k izključitvi estonskega predstavnika iz evrovizijskega tekmovanja.

"Kdor žali Italijo, ne more nastopiti na Evroviziji," je zahteval poslanec iz desne stranke Liga. Kot je še poudaril, Cash v "obupni italijanščini" poje o nekom, ki je obogatel le s pitjem kave in se "poti kot mafijec". "Naj pride v Italijo in pogleda, kako delajo spodobni ljudje, preden si dovoli pisati tako neumne pesmi, polne klišejev," je še dodal.

Italijanska organizacija za varstvo potrošnikov Codacons je pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) tudi vložila uradno pritožbo, ker pesem po njeni oceni prikazuje "izkrivljeno in žaljivo podobo" Italije. "Če so bile izključene pesmi s seksistično vsebino, ali ne bi bilo primerno izključiti tudi pesmi, ki žali celotno kulturo?" so se vprašali pri organizaciji Codacons.

Gladko zmagal na estonskem izboru za predstavnika na Evroviziji

Tommy Cash je nedavno gladko zmagal na estonskem evrovizijskem izboru. Espresso Macchiato ima danes na YouTubu že 3,7 milijona ogledov.

Cash je na spletni strani Evrovizije opisan kot "iskani izvajalec velike priljubljenosti", ki meša "surovo nežnost z izkrivljenim humorjem".

Besedilo pesmi, ki je mešanica nepravilne italijanščine in angleščine, se med drugim glasi: "Me like to fly privati/With 24 carati/ Also mi casa very grandios/Me money numeroso/I work around the clocko/That's why I'm sweating like a mafioso."

"Vsi sodelujoči izdajatelji imajo čas do 10. marca, da uradno oddajo svoje prijave za Pesem Evrovizije 2025. Če je pesem iz kakršnegakoli razloga ocenjena kot nesprejemljiva, imajo izdajatelji televizijskega programa možnost, da jo spremenijo ali izberejo novo pred iztekom roka v skladu s pravili natečaja," so organizatorji Evrovizije o pritožbah na estonskega izvajalca odgovorili v izjavi za CNN.

Letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije bo sredi maja v švicarskem Baslu.