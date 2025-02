Lahko na Evroviziji zmaga ta odbiti Estonec?

Estonci na letošnjo Evrovizijo pošiljajo raperja Tommyja Casha z norčavo pesmijo Espresso Macchiato in še bolj norčavim nastopom, ki jo spremlja.

V soboto so svojega novega evrovizijskega predstavnika izbrali v Estoniji, v Baslu jih bo predstavljal raper Tommy Cash s pesmijo Espresso Macchiato, ki je nemudoma pritegnila pozornost evrovizijskega občinstva.

Estonci so prepričani, da je njihov izbranec eden od favoritov letošnjega izbora, če ne drugega, bo pritegnil največ pozornosti. S čim? S to pesmijo in nastopom:

33-letni glasbenik iz estonske prestolnice Talin je sicer tudi priljubljena spletna osebnost, na Instagramu imajo njegove samosvoje, včasih kar bizarne objave več kot milijon sledilcev.

Tommyja Casha je na izboru podprl tudi Käärijä, predlanski finski predstavnik na Evroviziji. Foto: Guliverimage

Casha je na sobotni nacionalni evrovizijski izbor prišel podpret finski glasbeni kolega Käärijä, ki je na predlanski Evroviziji zasedel drugo mesto, sicer pa je estonski raper povezan tudi z Nizozemcem Joostom Kleinom, ki je bil lani eden od evrovizijskih favoritov, pa so ga potem diskvalificirali in s tem razbesnili evrovizijsko občinstvo. Cash je pred kratkim na Instagramu objavil serijo skupnih fotografij s Kleinom in ob njih zapisal evrovizijski slogan "Združena v glasbi".

