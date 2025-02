Evrovizijska drama: drugouvrščena pevka ostro nad žirijo

Irci so svojega letošnjega evrovizijskega predstavnika izbirali v televizijski oddaji, v kateri je šest izvajalcev svoje skladbe izvedlo v živo, vsakega pa je po nastopu komentirala žirija, ki je brezkompromisno povedala svoje pomisleke glede njihovih skladb in nastopa. Končna ocena je bila kombinacija glasov nacionalne in mednarodne žirije ter televizijskega glasovanja, ki je odločila, da bo Irsko v Baslu predstavljala norveška pevka Emmy s pesmijo Laika Party.

Na drugem mestu pa je brez evrovizijske vozovnice ostala Samantha Mumba, irska pevka, ki je pred dobrima dvema desetletjema še kot najstnica osvajala evropske glasbene lestvice. Na letošnjem evrovizijskem izboru je nastopala s skladbo My Way in z njo ostala tik pod vrhom. Poraza pa ni sprejela dostojanstveno, ampak je na Instagramu nad žirijo izlila plaz kritik.

"To sem hotela objaviti že prej, a sem bila zlomljena," je zapisala in se sledilcem ter oboževalcem zahvalila za podporo, ob tem pa poudarila, da je ponosna na svoj nastop, za katerega ji je žirija v oddaji dejala, da "morda ni dovolj za Evrovizijo."

Njihove kritike so jo očitno zelo pekle, saj jih je (z izjemo lanske irske predstavnice Bambie Thug) obtožila, da nimajo potrebnih "referenc, izkušenj in profesionalnosti" in da so bili "zlobni do vseh finalistov". Omenjena Bambie Thug je bila sicer res edina profesionalna glasbenica v žiriji, ob njej pa so bili zvezdniški kuhar in nekdanji evrovizijec Donal Skehan, radijska voditeljica Laura Fox in plesalec Arthur Gourounlian. Te tri je Samantha Mumba na Instagramu označila za "trio popolnih klovnov".

Njena jezna objava je v javnosti požela mešane odzive, nekateri so jo podprli, drugi so ji očitali, da ne zna izgubljati. Na to se je Mumba odzvala s še enim zapisom na Instagramu in v njem poudarila: "Ni šlo za to, da nisem zmagala, to je del tega posla. Menim pa, da so bili žiranti omalovažujoči do vseh tekmovalcev, kar je žalostno glede na vso delo in strast, ki smo ju vložili v svoje nastope." Ob tem je še zapisala, da zmagovalko Emmy absolutno podpira in navija, da se "Evrovizija spet vrne na Irsko".