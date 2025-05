Letošnja Evrovizija še vedno buri duhove, zdaj je 13 evropskih poslancev na pobudo Matjaža Nemca na Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) naslovilo javno pismo z zahtevo po pojasnilih, razkritju vplivov in sponzorskih pogodb. Ob Nemcu sta se od slovenskih evropskih poslancev pod pismo podpisala tudi Vladimir Prebilič in Irena Joveva.

"Po letošnjem finalu zvonijo vsi alarmi"

"Evrovizija očitno ni zgolj neškodljiv šov z ekstravagantnimi kostumi, spektaklom in sporočili o miru in ljubezni. Po letošnjem finalu, kjer je očitno zmagala tudi državna infrastruktura, ne le pevci, zvonijo vsi alarmi," je sporočil Nemec, "v pismu evropski poslanke in poslanci od EBU zahtevamo razkritje vseh podatkov o glasovanju, podatkov o oglaševanju ter morebitnih pogodb, pojasnila glede očitnega vmešavanja države Izrael ter razkritje sponzorskih pogodb. Vodstvo Evropske radiodifuzne zveze (EBU) opozarjamo, da je čas, da Evrovizija ponovno preveri svoj kompas glede integritete, preglednosti in nepristranskosti."

Letošnja izvedba tekmovanja sproža resna vprašanja o transparentnosti in enakopravnosti tekmovanja, je opozoril Nemec in izpostavil, da so belgijska VRT, španska RTVE, irska javna televizija in tudi RTV Slovenija izrazile sume o čudnih vzorcih glasovanja: "Nenavadno visoki rezultati, nelogični skoki in potrjena vpletenost izraelske državne agencije Lapam v plačano, demografsko ciljno usmerjeno kampanjo za promocijo svojega nastopa."

Evropski poslanci dvomijo o rezultatu televotinga na letošnji Evroviziji, kjer je najvišje število glasov dobila izraelska predstavnica Juval Rafael. Foto: Alma Bengtsson/EBU

Od EBU zahtevajo javno objavo in razrez vseh glasovanj, neodvisno revizijo glasovalnega sistema, razkritje oglaševalskih pogodb in prepoved vpliva državnega PR na izid glasovanja ter tudi razkritje sponzorjev. "Za EBU, ki zadnja leta uspešno žonglira med zamegljevanjem in PR-retoriko, je dvoličnost očitno moč kupiti. Transparentnost pa je vrednota zgolj, dokler ostane v uvodni špici", je ob tem še sporočil Nemec in poudaril, da mora "Evrovizija ostati prostor, kjer so glasovi obravnavani enakovredno in kjer politični vplivi nimajo mesta."

Nemec: Evrovizija je postala orodje državne propagande

"Ali še lahko govorimo o Evroviziji kot prostoru kulture, če so na oder brez sramu očitno stopili tuji interesi, tekmovanje pa je postalo orodje državne propagande, ki opravičuje genocid v Gazi, in to z davkoplačevalskim denarjem Evropejk in Evropejcev?" je na koncu še kritičen Nemec.

Direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat pa je na EBU naslovila že drugo pismo ta teden. V njem po poročanju MMC RTVSLO uradno zahteva "celovite informacije o postopku televotinga na tekmovanju za Pesem Evrovizije, zlasti v zvezi z izvedbami v letih 2023, 2024 in 2025", s čimer se je RTV pridružil podobnim pozivom kolegov iz drugih radiotelevizij. Poleg tega RTV Slovenija poziva tudi k izvedbi neodvisne forenzične revizije izidov telefonskega glasovanja za zadnji dve leti, rezultate revizije pa naj EBU predstavi javno.