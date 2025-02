Italija je vendarle dobila predstavnika na letošnji Evroviziji, potem ko se je evrovizijskemu nastopu odpovedal Olly, zmagovalec letošnjega festivala v Sanremu. Vozovnico v Basel je namesto njega dobil Lucio Corsi, ki je v finalu Sanrema za Ollyjem zaostal pičle 0,4 odstotne točke, na Evroviziji pa se bo predstavil s skladbo Volevo essere un duro.

"Vidimo se na Evroviziji," je ob novici zapisal na Instagramu, "vedno sem sledil kitaram, ki so bežale iz svojih kovčkov, klavirjem, ki so bežali iz svojih hiš, in harmonijam, ki jih je odpihnil veter. Glasbilom bom sledil tudi tokrat."

30-letni Lucio Corsi iz Grosseta v Toskani velja za enega najizvirnejših glasov italijanske glasbene scene. V skladbah kombinira elemente folka in rocka, s svojimi nadrealističnimi besedili pa je postal eden najbolj cenjenih ustvarjalcev svoje generacije.

Do zdaj je izdal tri studijske albume, prvega leta 2017, naslednjega pa bo izdal na prvi spomladanski dan 21. marca, naslovil ga je po skladbi, s katero je nastopil na Sanremu in z njo odhaja tudi na Evrovizijo.

