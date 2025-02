V Srbiji bodo prihodnji teden izbrali svojega naslednjega predstavnika na Evroviziji, organizatorje nacionalnega izbora pa že nekaj časa pretresajo diskvalifikacije nastopajočih in odpovedi povabljenih gostov. Potem ko so zaradi nespoštovanja pravil diskvalificirali dve skupini, je od izbora odstopil voditelj, nastop pa je odpovedala tudi pevka, ki bi morala nastopiti v zabavnem delu programa.

Na srbskem evrovizijskem izboru, ki bo v treh dneh potekal na podoben način kot Evrovizija, se bo predstavilo 30 glasbenih izvajalcev, ki se bodo potegovali za nastop v švicarskem Baslu. Še pred uradnim začetkom 25. februarja pa organizatorje pesti več težav, povezanih z nastopajočimi.

Odklonil vabilo in podprl študente

Sredi januarja so zaradi nespoštovanja pravil izbora diskvalificirali zasedbi Dram in Buč Kesidi, ki bi morali nastopiti s skladbama Vanja in Tužne ljubavi. Obe skupini sta namreč svoje pesmi javnosti predstavili že pred tekmovanjem in s tem kršili pravila.

Zatem se je oglasila Jelena Karleuša, v Srbiji znana kot podpornica režima Aleksandra Vučića, in napovedala, da bo tekmovala na izboru, kljub temu da je na seznamu nastopajočih ni. Urednica razvedrilnega programa RTS Olivera Kovačević je zatem potrdila, da glasbenica na izboru ne bo nastopila.

Nekaj dni pred začetkom izbora je vlogo voditelja odpovedal igralec Slaven Došlo, ki je izbor vodil že lansko leto, povabili pa so ga tudi letos. V izjavi, ki jo je objavil na družbenem omrežju Instagram, se je organizatorjem zahvalil za povabilo in jih obvestil, da vloge letos ne bo sprejel. "V trenutnih družbenih okoliščinah ne vidim možnosti, da bi delo voditelja tekmovanja opravljal s polno integriteto, niti da bi za dogodkom stal na način, ki se mi zdi korekten. Hvala za razumevanje," je zapisal.

Podpora Dubioze Kolektiv, Severine in Seke Aleksić

V zabavnem delu programa bi morala nastopiti pevka Bojana Vunturišević, avtorica številnih srbskih hitov, a je nastop zaradi podpore študentom v Srbiji odpovedala. "Podpiram študente, njihove zahteve in njihov boj. Zato javno sporočam, da sem odpovedala sodelovanje v oddajah RTS, kamor sem bila povabljena," je zapisala.

In dodala: "Dokler na RTS ne bo objektivnega poročanja, dokler se ne spoštuje zakona o obveščanju Republike Srbije, dokler se simulira realnost, ne bom sodelovala pri delu javnega medijskega servisa." Njeno odločitev so podprli številni glasbeni kolegi, med drugim skupina Dubioza Kolektiv, raperka Sajsi MS in Severina. "Absolutno se strinjam in podpiram," pa je zapisala pevka Seka Aleksić.

